Sheinbaum: amparos de hijos de AMLO son calumnia; que investiguen quién fue

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que los amparos que se interpusieron a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán forman parte de una campaña de calumnias en contra de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del movimiento político. Consideró que debe aclararse quién interpuso ese recurso legal.

“Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién, quién puso estos amparos y por qué. Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador, alguien a su nombre, pongan amparos en distintos lugares del país; con qué motivo. Evidentemente calumnia, desacreditar, es parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos”, indicó.