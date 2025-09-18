Publicidad

presidencia

Sheinbaum: amparos de hijos de AMLO son calumnia; que investiguen quién fue

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la intención es desacreditar el movimiento político que representa el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
jue 18 septiembre 2025 08:49 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que detrás de los amparos hay una intención política de desacreditar al movimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que los amparos que se interpusieron a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán forman parte de una campaña de calumnias en contra de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del movimiento político. Consideró que debe aclararse quién interpuso ese recurso legal.

“Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién, quién puso estos amparos y por qué. Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador, alguien a su nombre, pongan amparos en distintos lugares del país; con qué motivo. Evidentemente calumnia, desacreditar, es parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos”, indicó.

Este miércoles se difundió que juzgados federales concedieron un par de amparos a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada.

Por la tarde, Andrés Manuel López Beltrán negó que él o su hermano Gonzalo hayan tramitado demandas de amparo para evitar detenciones y afirmó que no conoce quiénes tramitaron ese recurso legal.

''Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un solo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados'', dice el posicionamiento de López Beltrán.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum resaltó que el hijo del presidente López Obrador haya desmentido el trámite de amparos, sin embargo, consideró que debe saberse quién estuvo detrás de ese proceso.

“Se tiene que saber quién interpuso esos amparos, porque tiene el sentido de desprestigiar y de calumniar a una persona y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y lo que representa nuestro movimiento. Evidente, son demasiado burdos, burdísimos”, dijo este jueves en su conferencia matutina.

La presidenta aclaró que, de acuerdo con la información que le transmitieron, ninguno de los hijos del expresidente está mencionado en el expediente del huachicol fiscal en el que estuvieron involucrados integrantes de la Marina.

