Códice Azcatitlán y comercio, los temas de la reunión entre Sheinbaum y Macron

“Se hace una reunión privada. A nosotros nos interesa mucho el envío de un códice. Vamos a hablar de relación económica, el acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea, temas de ciencia, cultura”, informó la presidenta.

La visita de Macron fue anunciada por la presidenta Sheinbaum desde su informe de gobierno del 1 de septiembre y confirmada hace unos días.

La de este viernes no será la primera entre ambos jefes de Estado. En octubre de 2024 Macron y Sheinbaum sostuvieron un encuentro en la Cumbre del G20 en Río de Janeiro.

La presidenta @Claudiashein se reunió en la Cumbre de Líderes del G20 con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; acordaron cooperar en temas de agua, salud e infraestructura, así como impulsar juntos la igualdad de género.

La presidenta informó que la visita de su homólogo es una oportunidad para que ambos países profundicen en su relación.

“La visita del presidente Macron representa una oportunidad para profundizar la cooperación entre ambas naciones, no sólo en el ámbito económico, sino en la cultura, la ciencia y la innovación tecnológica”, indicó.

El Códice Azcatitlán

José Alfonso Suárez del Real explicó que el Códice Aztlán es fundamental para conocer el desarrollo de México-Tenochtitlán, desde su fundación hasta el siglo XVII.

“Allí vamos a conocer quiénes eran los gobernantes mexicas que permanecieron después de la conquista como titulares de los cuatro barrios y de Tlatelolco, qué tipo de actividades hacían, en fin, va a ser de enorme interés para el pueblo mexicano”, indicó.

Este códice está escrito en pictogramas y copiado en 25 folios de papel importado de Europa a México en el siglo XVI. En el primer folio se presenta a un grupo de personas que pudieron haber sido tlatoanis, gobernantes o jefes de estado mesoamericanos de alto rango y en los siguientes se presenta la migración de los aztecas a Tenochtitlán.