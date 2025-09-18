Sheinbaum recibe a Mark Carney en Palacio Nacional; abordarán T-MEC y comercio

Marc Carney llegó a la sede del Poder Ejecutivo junto a su esposa Diana Fox e ingresaron a Palacio Nacional por una de la puerta principal.

Como parte de la recepción al primer ministro, se entonaron el himno nacional mexicano y el de Canadá. Minutos después se tomó la fotografía oficial.

Entre las banderas de México y Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum y Carney se dirigieron a su encuentro privado en el que, de acuerdo con la mandataria mexicana, se hablará del Tratado Comercial con Estados Unidos, pero también de la relación bilateral.

"Obviamente, del Tratado Comercial, pero también del comercio directo entre Canadá y México y algunas cuestiones de inversiones económicas y otros temas. Por ejemplo, hay visas especiales de trabajo de mexicanos que se van a Canadá y algunos otros temas importantes", explicó el miércoles en su conferencia matutina.

De acuerdo con la agenda oficial de la presidenta, a las 17:00 horas se tiene prevista en el Salón Tesorería una conferencia de prensa conjunta entre Sheinbaum y Carney.

El encuentro entre ambos gobernantes se da en medio del arranque de las mesas de consulta rumbo a la revisión del T-MEC.