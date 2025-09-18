Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum recibe a Mark Carney en Palacio Nacional; abordarán T-MEC y comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta tarde a Mark Carney, primer ministro de Canadá, y a su esposa Diana Fox. Los mandatarios e integrantes de su gabinete sostienen una reunión de trabajo.
jue 18 septiembre 2025 02:06 PM
(Obligatorio)
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional, donde dialogarán sobre el Tratado Comercial con Estados Unidos, pero también sobre la relación comercial bilateral.

Antes de las 14:00 horas, la presidenta –que estuvo acompañada por su esposo Jesús María Tarriba– salió de Palacio Nacional para recibir al mandatario canadiense, quien llegó esta mañana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Publicidad

Marc Carney llegó a la sede del Poder Ejecutivo junto a su esposa Diana Fox e ingresaron a Palacio Nacional por una de la puerta principal.

Como parte de la recepción al primer ministro, se entonaron el himno nacional mexicano y el de Canadá. Minutos después se tomó la fotografía oficial.

Te recomendamos:

sheinbaum-macron
presidencia

Sheinbaum: no saldré del país de aquí a diciembre; esperamos visitas de Macron y Carney

Entre las banderas de México y Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum y Carney se dirigieron a su encuentro privado en el que, de acuerdo con la mandataria mexicana, se hablará del Tratado Comercial con Estados Unidos, pero también de la relación bilateral.

"Obviamente, del Tratado Comercial, pero también del comercio directo entre Canadá y México y algunas cuestiones de inversiones económicas y otros temas. Por ejemplo, hay visas especiales de trabajo de mexicanos que se van a Canadá y algunos otros temas importantes", explicó el miércoles en su conferencia matutina.

De acuerdo con la agenda oficial de la presidenta, a las 17:00 horas se tiene prevista en el Salón Tesorería una conferencia de prensa conjunta entre Sheinbaum y Carney.

El encuentro entre ambos gobernantes se da en medio del arranque de las mesas de consulta rumbo a la revisión del T-MEC.

Publicidad

La visita de dos días

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó la mañana de este jueves a México y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

Carney estará en México durante dos días, tiempo en el que, además de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes de su gabinete, tendrá un encuentro con empresarios de ambos países.

Carney ya se habría reunido en Canadá con la mandataria federal cuando esa nación fue anfitriona de la reunión del G-7.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Canadá Mark Carney

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad