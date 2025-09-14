Publicidad

Estudiantes del Edomex exigen a Sheinbaum mayor presupuesto para su universidad

Jóvenes se manifestaron durante el informe presentado por la presidenta en Toluca para demandar más recursos para la Universidad Autónoma del Estado de México.
dom 14 septiembre 2025 06:42 PM
Durante la presentación del primer Informe de Gobierno en el Parque Bicentenario en Toluca, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, alumnos paristas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), desplegaron mantas en protesta.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) se manifestaron para demandar mayor presupuesto para la universidad mexiquense.

“Presupuesto para la Universidad Autónoma del Estado de México es presupuesto para el futuro” y “la gratuidad no es regalo, es derecho ganado”, son algunos de los mensajes mostrados por los manifestantes mientras la presidenta ofrecía su discurso en el Parque Bicentenario, en Toluca, junto con la gobernadora Delfina Gómez.

Los estudiantes, algunos con el rostro cubierto, levantaron la voz con gritos de protesta: “¡Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués!”, gritaron los jóvenes.

“Aquí hay libertad de expresión, no hay problema, pero también tiene que haber respeto. Levante la mano quien crea que tiene que haber respeto para todas y para todos.

“Respeto, compañeras y compañeros”, dijo Sheinbaum al pedir al grupo de manifestantes cesar los gritos para poder continuar con su discurso.

Estudiantes de la UAEMex llevan cuatro meses de protesta para pedir gratuidad de la matrícula, garantizar becas y contar con comedores subsidiados. La presidenta no dio una respuesta a las demandas durante el evento.

La Universidad Autónoma del Estado de México arrastra un problema de insuficiencia de recursos: en 2024 la institución gastó 508.9 millones de pesos por encima de sus ingresos, que fueron de 6,953 millones de pesos durante ese año.

