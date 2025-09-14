Estudiantes del Edomex exigen a Sheinbaum mayor presupuesto para su universidad

Los estudiantes, algunos con el rostro cubierto, levantaron la voz con gritos de protesta: “¡Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués!”, gritaron los jóvenes.

“Aquí hay libertad de expresión, no hay problema, pero también tiene que haber respeto. Levante la mano quien crea que tiene que haber respeto para todas y para todos.

“Respeto, compañeras y compañeros”, dijo Sheinbaum al pedir al grupo de manifestantes cesar los gritos para poder continuar con su discurso.

Estudiantes de la UAEMex llevan cuatro meses de protesta para pedir gratuidad de la matrícula, garantizar becas y contar con comedores subsidiados. La presidenta no dio una respuesta a las demandas durante el evento.

La Universidad Autónoma del Estado de México arrastra un problema de insuficiencia de recursos: en 2024 la institución gastó 508.9 millones de pesos por encima de sus ingresos, que fueron de 6,953 millones de pesos durante ese año.

La presidenta afirmó que, de terminar su sexenio –ya que anunció que se someterá a consulta de revocación de mandato en 2027– el salario mínimo se incrementará hasta cubrir 2.5 canastas básicas.

“Mi compromiso es que el salario mínimo va a seguir aumentando. Hoy el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas. (…) Me comprometo con ustedes a que cuando acabe el sexenio –si me dejan terminar el sexenio, porque eso depende del pueblo de México, el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas”, afirmó Sheinbaum.