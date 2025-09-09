México estanca gasto en educación: invierte cuatro veces menos que la OCDE

En contraste, la mayoría de las otras naciones incrementó su gasto por estudiante en la misma proporción, al subir de un promedio de 11,955 dólares a 13,210. Esto coloca a México como el segundo país del informe, que comparó 45 naciones, que menos invierte en educación.

Sin embargo, la diferencia se acorta cuando el gasto educativo se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). La inversión de México equivale al 4.3% del PIB, por debajo también del promedio de la OCDE, que alcanza el 4.7%.

Gasto del gobierno en educación

Los gobiernos son la principal fuente de financiamiento para la educación en todos los países de la OCDE, apunta el informe. En México, el gobierno aporta 83.8% del financiamiento total para la educación primaria, secundaria y media superior. La cifra es inferior al promedio de la OCDE de 90.1%.

En la educación superior solo 59.8% del financiamiento es público y en la OCDE alcanza 71.9%. A pesar de esto, el gasto por estudiante es el mayor en ese nivel educativo. Incluyendo investigación y desarrollo, el gasto público en México asciende a 4,430 dólares por estudiante de educación superior. Pero también queda muy lejos del promedio de la OCDE de 15,102 dólares.

Acceso a educación y empleo

Según el reporte, existe una relación entre mayor inversión en educación y la cantidad de años que estudia la población. Así que el gasto nacional refleja sus limitaciones. Por ejemplo, en la OCDE solo 13% de los jóvenes de 25 a 34 años no terminaron la educación media superior. En México no lo hicieron 41% en 2024. A pesar de que este porcentaje disminuyó respecto a 2019, cuando alcanzaba 49%, se mantiene muy por encima de la media.

“Las personas con mayor nivel educativo generalmente enfrentan un menor riesgo de desempleo y perciben salarios más altos. Completar la educación media superior es particularmente importante para reducir el riesgo de desempleo”, explica el informe.

Gasto educativo por país. (Foto: Tomada del informe Panorama de la Educación 2025. OCDE.)

En promedio, en la OCDE 12.9% de los jóvenes económicamente activos (de 25 a 34 años) sin un título de educación media superior están desempleados, igual que 4.9% de los jóvenes adultos con educación superior.

Este patrón es diferente en México: 2.7% de los jóvenes adultos sin un título de educación media superior están desempleados, así como 4.3% de quienes han completado la educación superior.

En 2024, 16% de los adultos jóvenes de la OCDE, en promedio, obtuvieron una maestría. En México, solo 2% accedió a estudios de posgrado.

“Esto representa un pequeño aumento desde 2019, cuando la proporción era del 1%”, apunta el informe.