Fue un caso personal, dice Gertz Manero sobre muerte de marino

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó por su parte la muerte de Abraham Pérez y dijo que hasta ahora no hay seguridad de que tuviera alguna implicación en ese delito.

“Lamentamos mucho la muerte este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso, entonces vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y por supuesto a los familiares”, indicó.

Sheinbaum: la Marina es una gran institución

La mandataria federal defendió a la Secretaría de Marina y aseguró que, a pesar de que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados en una red de huachicol, es una gran institución.

“La Marina Armada de México es una gran institución, las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México, como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa. El que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó este martes.

Explicó que la investigación que llevó a la detención de 14 presuntos integrantes de una red dedicada al huachicol se dio gracias a las denuncias que se presentaron desde hace meses y tras el hallazgo de un buque en Tampico.

“De ahí viene esta investigación que llega a los 14 detenidos y sigue la investigación, así como otros casos que hemos encontrado ya en nuestra administración de combustible que estaba entrando por fronteras que supuestamente traía otro químico o alguna otra sustancia pero que en realidad era combustible”, indicó.