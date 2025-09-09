Publicidad

presidencia

Fue un caso personal, dice Gertz Manero sobre muerte de marino

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el involucramiento de algunos marinos no daña a la institución. 14 personas relacionadas con la red ya fueron detenidos.
mar 09 septiembre 2025 10:00 AM
El fiscal general de la República informó que ya fueron vinculadas a proceso las 14 personas detenidas por su presunto vínculo con la red de huachicol.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la muerte de Abraham Pérez Ramírez, capitán de navío de la Marina acusado de recibir sobornos por huachicol fiscal, fue un asunto personal y no está vinculado con las investigaciones del delito de robo de hidrocarburos.

"Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces, es un asunto de otra naturaleza", afirmó este martes en la conferencia mañanera.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó por su parte la muerte de Abraham Pérez y dijo que hasta ahora no hay seguridad de que tuviera alguna implicación en ese delito.

“Lamentamos mucho la muerte este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso, entonces vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y por supuesto a los familiares”, indicó.


Sheinbaum: la Marina es una gran institución

La mandataria federal defendió a la Secretaría de Marina y aseguró que, a pesar de que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados en una red de huachicol, es una gran institución.

“La Marina Armada de México es una gran institución, las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México, como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa. El que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó este martes.

Explicó que la investigación que llevó a la detención de 14 presuntos integrantes de una red dedicada al huachicol se dio gracias a las denuncias que se presentaron desde hace meses y tras el hallazgo de un buque en Tampico.

“De ahí viene esta investigación que llega a los 14 detenidos y sigue la investigación, así como otros casos que hemos encontrado ya en nuestra administración de combustible que estaba entrando por fronteras que supuestamente traía otro químico o alguna otra sustancia pero que en realidad era combustible”, indicó.

Vinculan a proceso a 14 detenidos

El fiscal general de la República detalló que ya fueron vinculadas a proceso las 14 personas detenidas por sus presuntos vínculos con la red de huachicol.

Entre los detenidos están Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina, y Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico.

“Hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos”, informó.


El fiscal explicó que desde el 2024 el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, presentó denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por lo que se iniciaron investigaciones.

“Inmediatamente la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones sino que las puso bajo control judicial, a partir de ese momento todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron bajo control judicial”, detalló.

Agregó que se dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria y hoy las investigaciones continúan.

