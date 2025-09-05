Sheinbaum adelanta que ya no se van a deducir impuestos de la deuda del Fobaproa

La presidenta informó que el próximo lunes se presentará el proyecto de Presupuesto para 2026, el martes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, ofrecerá una conferencia de prensa con los detalles de la propuesta y el miércoles en su mañanera también se expondrá parte del contenido.

Sheinbaum explicó que para el pago del Fobrapoa, hay una parte, pequeña, que aportan los bancos, pero que se deduce de impuestos, lo cual ya no sucederá.

“La gran mayoría de la aportación al IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) viene del pueblo de México, hay otra parte que en la época de Peña Nieto abrieron abonos abiertos, pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos, la deducen de impuestos, pues ya no la van a deducir a partir del próximo año, eso es parte del paquete que vamos a presentar”, indicó.

De acuerdo con la presidenta, eso permitirá evitar que se deduzcan alrededor de 10,000 millones de pesos, pero comentó que los detalles los presentará el secretario de Hacienda la próxima semana.

La presidenta explicó que esta decisión ya la platicó con algunos de los bancos, por lo que confía en que apoyarán la propuesta.

“Es justo que no haya esta deducción, entonces ya viene planteada en la Ley de Ingresos. Creo que van a cooperar todos los bancos, que van a estar de acuerdo”, agregó.