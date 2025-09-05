Publicidad

presidencia

Sheinbaum adelanta que ya no se van a deducir impuestos de la deuda del Fobaproa

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que los bancos estarán de acuerdo con que se elimine la deducción que realizan al pago de la deuda privada que en la década de los noventa se volvió pública.
vie 05 septiembre 2025 09:23 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que ya comentó esta propuesta con algunos dueños de bancos, por lo que espera que estén de acuerdo con la medida.

Como parte del Proyecto de Presupuesto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del próximo año ya no se deducirán impuestos correspondientes al pago de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fofaproa), conocido como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

“No puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del Fobaproa, o sea, ¡cómo vas a deducir los impuestos!, pues tienes que pagar impuestos de eso”, planteó este viernes.

La presidenta informó que el próximo lunes se presentará el proyecto de Presupuesto para 2026, el martes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, ofrecerá una conferencia de prensa con los detalles de la propuesta y el miércoles en su mañanera también se expondrá parte del contenido.

Sheinbaum explicó que para el pago del Fobrapoa, hay una parte, pequeña, que aportan los bancos, pero que se deduce de impuestos, lo cual ya no sucederá.

“La gran mayoría de la aportación al IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) viene del pueblo de México, hay otra parte que en la época de Peña Nieto abrieron abonos abiertos, pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos, la deducen de impuestos, pues ya no la van a deducir a partir del próximo año, eso es parte del paquete que vamos a presentar”, indicó.

De acuerdo con la presidenta, eso permitirá evitar que se deduzcan alrededor de 10,000 millones de pesos, pero comentó que los detalles los presentará el secretario de Hacienda la próxima semana.

La presidenta explicó que esta decisión ya la platicó con algunos de los bancos, por lo que confía en que apoyarán la propuesta.

“Es justo que no haya esta deducción, entonces ya viene planteada en la Ley de Ingresos. Creo que van a cooperar todos los bancos, que van a estar de acuerdo”, agregó.

