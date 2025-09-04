Sheinbaum celebra que la Corte se disminuya el sueldo: no les daremos línea

Una de las críticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia los antiguos ministros se dio por el sueldo mensual que percibían, pues ganaban más que él, a pesar de que por ley nadie puede obtener más que el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sin embargo, los nuevos integrantes de la Corte tendrán un sueldo menor que el de sus antecesores. De acuerdo con información del portal de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz tendrá un sueldo neto de 137, 582 pesos mensuales, mientras que los anteriores ministros ganaban 206,000 pesos.

Al respecto, la presidenta señaló que otro acto simbólico de la nueva Corte fue abrir las puertas al pueblo.

“El primer acto de la corte muy simbólico, pero bueno, primero fue abrir la puerta y el segundo pues es este bajarse los salarios. Muy, muy simbólico”, añadió.