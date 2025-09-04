Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum celebra que la Corte se disminuya el sueldo: no les daremos línea

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró como "simbólico" que los ministros de la Suprema Corte se disminuyeran el salario.
jue 04 septiembre 2025 10:57 AM
Instalación nueva Suprema Corte de Justicia
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su agrado por la integración de la nueva Corte.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como simbólico que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaran un recorte de su sueldo, el cual quedará en 137,000 pesos.

“Qué bueno, la verdad, el primer acto de la Corte, muy simbólico”, dijo este jueves en su conferencia matutina.

Publicidad

Una de las críticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia los antiguos ministros se dio por el sueldo mensual que percibían, pues ganaban más que él, a pesar de que por ley nadie puede obtener más que el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sin embargo, los nuevos integrantes de la Corte tendrán un sueldo menor que el de sus antecesores. De acuerdo con información del portal de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz tendrá un sueldo neto de 137, 582 pesos mensuales, mientras que los anteriores ministros ganaban 206,000 pesos.

Te recomendamos:

Djiwu0MU8AApxcl.jpg
México

Sin hablar de sueldos, ministros de la SCJN prometen austeridad

Al respecto, la presidenta señaló que otro acto simbólico de la nueva Corte fue abrir las puertas al pueblo.

“El primer acto de la corte muy simbólico, pero bueno, primero fue abrir la puerta y el segundo pues es este bajarse los salarios. Muy, muy simbólico”, añadió.

Publicidad

No les dará línea

La presidenta manifestó su alegría porque se integró una nueva Corte, sin embargo, rechazó que ella vaya a intentar “dar línea” sobre las decisiones que tomarán los nueve ministros electos por los mexicanos.

“Me da mucho gusto que haya una nueva Corte, no voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo, voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro, ministra, para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones”, enfatizó.

Te puede interesar:

Ministros
México

Siempre sí: Los ministros entran a la austeridad y se bajan el sueldo en 25%

Sheinbaum dijo que, por la nueva relación que hay con la Corte ,decidió aceptar la invitación de los ministros a su toma de protesta.

“Estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo y el simbolismo del primero de septiembre en la noche de la toma de protesta, pues me dio gusto y fui invitada y asistí”, comentó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Suprema Corte de Justicia de la Nación conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad