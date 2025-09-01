¿Quién es Hugo Aguilar Ortiz, el abogado indígena que es el nuevo ministro presidente de la SCJN?

"No es Juárez"

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, declaró que el nuevo presidente de la Suprema Corte es un abogado que por años trabajó a favor de los pueblos indígenas. Lo describió como una persona "amable, prudente y conciliadora" a la que conoció en 2001.

“Siempre estuvo presente en las comunidades indígenas a través de la gestoría en varios temas. Yo era la jefa de la oficina de Asunto indígenas con el expresidente Vicente Fox. Se abrió la oficina de Los Pinos para atender a las comunidades indígenas. Yo recibía martes y jueves, y él venía de manera cotidiana con muchísimas comunidades. Era un gestor muy cercano a las comunidades”, contó Gálvez.

Pero la también exlegisladora advirtió que el perfil de Aguilar cambió a partir de 2018, cuando el ministro fue nombrado coordinador en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el gobierno de AMLO y le asignaron la responsabilidad de coordinar las consultas indígenas para la construcción del Tren Maya.

Recodó que, en ese momento, ella era senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara alta, por lo que se opuso a la consulta “en los términos que se hacía” porque no cumplía con los requisitos de ser previa, libre, informada y culturalmente respetuosa de la identidad de los pueblos indígenas.

“Desde mi punto de vista no hubo buena fe porque ese proyecto ya se había decidido: ya se sabía que se quería hacer el Tren Maya y no se tenía un proyecto ejecutivo, no había manera de decirle a la gente cuál iba a hacer el impacto ambiental, a las comunidades nunca les dijeron que se iban a tirar esa cantidad de árboles ni les dijeron que iba haber una contaminación de los acuíferos”, explicó.

Hugo Aguilar Ortiz es originario de San Miguel el Grande, distrito de Tlaxiaco, comunidad perteneciente a la región de la mixteca oaxaqueña. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Xóchitl Gálvez fue contundente: Aguilar Ortiz prefirió su cercanía con Morena y defender el gobierno de López Obrador, que sus raíces indígenas y su obligación de hacer una consulta en los términos de ley que previniera a los pobladores sobre los impactos negativos de la megaobra.

"En aras de defender al oficialismo, al gobierno de López Obrador, (Aguilar) traiciona los ideales y principios que pudo haber tenido en sus orígenes como militante a favor de los derechos indígenas", sentenció.

Creo que se volvió más militante de Morena; él cayó en esta visión de 'el fin justifica los medios'". Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial.

Ahora, consideró la exsenadora, la recompensa llegó por haber impulsado la construcción del Tren Maya y otras obras de la llamada 4T: convertirse en ministro y presidente de la Suprema Corte.

“Años después lo vemos (a Aguilar Ortiz) en el acordeón de la 4T para encabezar la presidencia de la Corte. Ahora se llenan la boca diciendo que llega un indígena, que esto es histórico”, criticó Gálvez.

Llega por "acordeón"

Para el senador Damián Zepeda, más allá de su origen o trabajo previo con comunidades indígenas, Aguilar Ortiz llegó a la Corte por la operación acordeón de Morena en la elección del 1 de junio.

"(Los morenistas) quieren vender una novela (de que es indígena como Juárez), qué bueno el símbolo, me parece perfecto, pero ¿Llegó ahí por sus credenciales? La respuesta es no. Llegó porque estaba en el acordeón de Morena", recalcó Zepeda.

"Es subordinado a Morena ¿Qué cargo tuvo antes? Fue el encargado de las consultas indígenas del INPI, nada más y nada menos hizo la consulta del Tren Maya, del Tren Interocéanico, de la consulta indígena, de la reforma indígena, del Plan Yaqui, en todas hay inconformidades y quejas de los indígenas de que les vieron la cara", aseguró.

Zepeda sostuvo además que "nadie" -incluido Aguilar- ganó por el pueblo, sino por los acordeones y la movilización política de Morena.

"Los jueces no le deben el cargo a los ciudadanos. Le deben el cargo a Morena, son ministros por Morena. Ojalá (no se subordine), pero en el cargo anterior decidió subordinarse a Morena", afirmó el legislador.

Las propuestas de Aguilar para la Corte

Aguilar Ortiz prometió que, desde la Corte, impulsará una agenda vinculada principalmente a las comunidades indígenas. Propuso, por ejemplo, una reforma en la materia para incorporar a la impartición de justicia la visión colectiva de los pueblos; eliminar los formalismos; y una "verdad legal" acorde a la realidad.

"Estimo que este es el reto principal que tiene la función jurisdiccional: acercar la justicia a la realidad, hacerla útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad", aseguró.

Estas fueron las tres propuestas que Aguilar Ortiz hizo en campaña, de acuerdo con la plataforma Conóceles, del INE:

Para una justicia congruente con la realidad, impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas in situ , el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos.

, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. Tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. Fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae.

Evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Con huaraches y zapatos

El antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny conoció a Aguilar Ortiz en 2019, cuando éste era el encargado de operar el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el también investigador aportó propuestas para esta estrategia.

Los planes de justicia fueron acciones del gobierno federal en coordinación con autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas -en este caso de Sonora-, para impulsar acciones conjuntas de bienestar.

Aguilar Zeleny aseguró que en el plan de justicia, que entonces estaba a cargo de Aguilar, imperó una visión "occidental", en la que solo se benefició a las empresas encargadas de las obras.

“Como antropólogo e investigador que he trabajado 40 años con los pueblos originarios de estas tierras, pues he señalado que de alguna manera fueron convirtiendo los planes de justicia en planes de desarrollo, y donde el desarrollo es, más que nada, entendido desde una perspectiva -acá en Sonora los yaquis hablan de los Yoris- no indígena”, comentó.