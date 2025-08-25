Sheinbaum: 68% de los aspirantes a media superior se quedó en su primera opción

El 68.4% de los aspirantes a educación media superior fue asignado en su primera opción por el programa “Mi lugar, mi derecho”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró que, por primera vez en 29 años desde que se creó la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), no hubo estudiantes rechazados.
“Se acabaron los rechazados, fíjense qué importante. El presidente (Andrés Manuel) López Obrador hablaba mucho de cómo a los jóvenes les llamaron en el periodo neoliberal, ninis, ni estudio ni trabajo, pero una palabra todavía, quizás, más fuerte: rechazado. Rechazado de esta escuela, generando una frustración de por qué si salí con calificación probatoria de la secundaria y por qué después no se puede estudiar en una escuela que quede cerca de tu casa”, comentó.