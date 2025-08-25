Sheinbaum: 68% de los aspirantes a media superior se quedó en su primera opción

Para el ciclo escolar que está por iniciar, el gobierno federal implementó “Mi lugar, mi derecho”, una plataforma para participar en el proceso de asignación a la educación media superior que sustituye al examen único por un modelo de acceso directo.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, explicó que 272,793 jóvenes se inscribieron en la plataforma para tener un lugar en la preparatoria. De ellos, 40% optó por una institución con acceso directo, el 13% por escuelas que aplicaron su propio examen como las de la UNAM e IPN y 45% combinaron esas opciones.

El 97% de los aspirantes lograron ingresar a una escuela que colocaron entre sus primeras tres opciones.

Explicó que en 2024, a través del Comipems, solo el 26% se quedó en su primera opción, pero este 2025 fueron 68%; en la segunda opción pasó de 12 a 21% y la su tercera bajó de 11 a 7%.

El 68% de los estudiantes fue asignado a planteles que se encuentran cerca de su domicilio.