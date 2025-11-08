Publicidad

presidencia

Sheinbaum reitera rechazo a mayor seguridad: "Nosotros no andamos con parafernalias"

La presidenta inauguró la carretera Tepic-Compostela en el municipio de Xalisco, estado de Nayarit, y anunció una próxima ampliación hasta Las Varas-Platanitos y San Blas.
sáb 08 noviembre 2025 06:38 PM
Sheinbaum inauguró la autopista Tepic-Compostela, que consta de una extensión de 26 kilómetros. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió este sábado en que no es necesario tener seguridad del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo civil-militar que protegía a otros mandatarios y que fue eliminado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum reiteró así que no modificará su mecanismo de protección, operado por personas de la Ayudantía, a pesar de las críticas y el debate abierto sobre los riesgos a su seguridad tras ser víctima de acoso callejero.

"Anteriormente, los presidentes tenían un Estado Mayor Presidencial, los cuidaban 8,000 soldados de élite. Ahora tenemos 10 compañeros y compañeras que van con nosotros de la Ayudantía de la Presidencia", destacó.

"Todos los del Estado Mayor regresaron al Ejército para cuidar al pueblo y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo", aseguró.

La presidenta dice que, ante todo, no regresa a esos mecanismos porque eran costosos y ella gobierna bajo el principio de que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

"Nosotros no andamos con parafernalias, nosotros no llegamos al gobierno para servirnos a nosotros. Nosotros tenemos un mandato y es servir al pueblo. Somos servidores púbicos y lo que quiere decir servidor público es servir al pueblo de México", declaró en un evento en Nayarit.

Inaugura carretera

Sheinbaum acudió al municipio de Xalisco a inaugurar la autopista Tepic-Compostela, que reducirá el tiempo de traslado en 35 minutos menos de trayecto.

Consta de una extensión de 26 kilómetros, con 10 puentes, dos entronques y un túnel. Tuvo una inversión de 4,212 millones de pesos y, según los datos del gobierno federal, generó 2,900 empleos directos e indirectos.

Sheinbaum anunció, además, una ampliación a la carretera hasta Las Varas-Platanitos y San Blas para preservar las fuentes de empleo y mejorar la conectividad de la región.

