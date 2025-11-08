Sheinbaum: “Pensaron que me iban a derrotar. Las mujeres somos fuertes, somos valientes”

Recordó que cuando compitió por la Presidencia algunas personas señalaron que sería derrotada en las urnas por ser mujer.

“Pensaron: 'Como es mujer, la van a derrotar'. Pues no. Las mujeres somos fuertes, somos valientes y, además, estamos siempre cerca del pueblo”, compartió ante decenas de simpatizantes.

En seguida, Sheinbaum rememoró el comentario del actor Rafael Inclán, quien hace un tiempo declaró que a la Presidencia de México había llegado un ama de casa.

“Y me dio mucho coraje, porque ya quisiera que él hiciera el trabajo de las amas de casa. Nadie debe burlarse nunca de una mujer que trabaja para su familia. Nunca”, enfatizó Sheinbaum.

“Y entonces le contesté: ‘Pues, ¿sabe qué?, a mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y, por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas’”, recordó.

Sheinbaum expuso estos episodios en un evento donde entregó 510 escrituras y constancias de créditos liquidados a personas que no figuraban como propietarias de una vivienda por seguir pagando créditos inflados por intereses. Pero no los relacionó directamente con el acoso que sufrió el martes pasado.

Ahora, la presidenta promueve un Plan Integral contra el Abuso Sexual, las denuncias de este delito y la concienciación sobre la violencia hacia las mujeres.

Durante la gira de este sábado, Sheinbaum detalló que 5 millones de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) serán beneficiados con condonaciones, quitas y descuentos en créditos impagables, que ya rebasan el valor inicial de la vivienda.