Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: “Pensaron que me iban a derrotar. Las mujeres somos fuertes, somos valientes”

La presidenta recordó en un evento en Nayarit otros episodios a lo largo de su trayectoria política donde ha sufrido discriminación y violencia de género.
sáb 08 noviembre 2025 02:24 PM
Gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Nayarit
La presidenta Claudia Sheinbaum en una gira en Tepic, Nayarit. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en Tepic, Nayarit que continuará trabajando para erradicar la corrupción en México, a pesar de las voces que la han discriminado por el hecho de ser mujer.

Sin mencionar el acoso sexual que sufrió esta semana, la mandataria compartió momentos donde otros hombres minimizaron su trayectoria o emitieron comentarios machistas contra ella.

Publicidad

Recordó que cuando compitió por la Presidencia algunas personas señalaron que sería derrotada en las urnas por ser mujer.

“Pensaron: 'Como es mujer, la van a derrotar'. Pues no. Las mujeres somos fuertes, somos valientes y, además, estamos siempre cerca del pueblo”, compartió ante decenas de simpatizantes.

Para saber más

macron sheinbaum
México

Sheinbaum y Macron firman acuerdos culturales; Códice Azcatitlán vendrá a México

En seguida, Sheinbaum rememoró el comentario del actor Rafael Inclán, quien hace un tiempo declaró que a la Presidencia de México había llegado un ama de casa.

“Y me dio mucho coraje, porque ya quisiera que él hiciera el trabajo de las amas de casa. Nadie debe burlarse nunca de una mujer que trabaja para su familia. Nunca”, enfatizó Sheinbaum.

“Y entonces le contesté: ‘Pues, ¿sabe qué?, a mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y, por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas’”, recordó.

Sheinbaum expuso estos episodios en un evento donde entregó 510 escrituras y constancias de créditos liquidados a personas que no figuraban como propietarias de una vivienda por seguir pagando créditos inflados por intereses. Pero no los relacionó directamente con el acoso que sufrió el martes pasado.

Ahora, la presidenta promueve un Plan Integral contra el Abuso Sexual, las denuncias de este delito y la concienciación sobre la violencia hacia las mujeres.

Durante la gira de este sábado, Sheinbaum detalló que 5 millones de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) serán beneficiados con condonaciones, quitas y descuentos en créditos impagables, que ya rebasan el valor inicial de la vivienda.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad