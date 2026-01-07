Publicidad

presidencia

Sheinbaum: reforma electoral aún no está lista; hay consenso en menos recursos y diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que aún no está listo el proyecto de iniciativa, sin embargo, afirmó que hay concenso en algunos temas.
mié 07 enero 2026 10:37 AM
Sheinbaum-reforma-electoral.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se realizaron encuestas en las que los ciudadanos manifiestan estar a favor de reducir el costo de elecciones y financiamiento a partidos políticos. (Foto: Presidencia de México.)

A unos días de que se presente la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay consenso en que se reduzcan los recursos públicos para partidos políticos y que disminuya el número de diputados, sin embargo, aclaró que aún no está lista la propuesta.

“Ayer nos reunimos, me presentaron una primera revisión de lo que se presentó en los foros; nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos, uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Se hizo una encuesta, que la vamos a presentar aquí, con varias empresas para ver qué opina la ciudadanía, entonces en general, en el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan”, comentó.

El otro elemento en el que hay coincidencia es la reducción de diputados plurinominales, sin embargo, aún no se decide si se eliminan todos o se quedan solo algunos.

“Reducir el número de diputados también es algo, pero no está clara la conformación, hasta qué número y la conformación. Cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo con ellos, en fin... todavía hay algunos temas que debatir. Hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más”, explicó.

Este 6 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes de la comisión presidencial para la reforma electoral para abordar los avances en el proyecto que planea modificar el marco electoral y la conclusiones de los foros en los que se escucharon propuestas en materia electoral.

Un día antes, la consejera jurídica, Esthela Damián, recibió a Pablo Gómez, presidente Ejecutivo de esa comisión, para dar seguimiento a los procesos jurídicos correspondientes.

El próximo lunes sostendrá una reunión con los coordinadores de Morena en el Congreso, con quienes se prevé abordar el tema de la iniciativa que enviará para que sea discutida en el periodo de sesiones que inicia en febrero.

