Sheinbaum: reforma electoral aún no está lista; hay consenso en menos recursos y diputados

A unos días de que se presente la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay consenso en que se reduzcan los recursos públicos para partidos políticos y que disminuya el número de diputados, sin embargo, aclaró que aún no está lista la propuesta.
“Ayer nos reunimos, me presentaron una primera revisión de lo que se presentó en los foros; nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos, uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Se hizo una encuesta, que la vamos a presentar aquí, con varias empresas para ver qué opina la ciudadanía, entonces en general, en el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan”, comentó.