Sheinbaum: reforma electoral aún no está lista; hay consenso en menos recursos y diputados

El otro elemento en el que hay coincidencia es la reducción de diputados plurinominales, sin embargo, aún no se decide si se eliminan todos o se quedan solo algunos.

“Reducir el número de diputados también es algo, pero no está clara la conformación, hasta qué número y la conformación. Cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo con ellos, en fin... todavía hay algunos temas que debatir. Hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más”, explicó.

Este 6 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes de la comisión presidencial para la reforma electoral para abordar los avances en el proyecto que planea modificar el marco electoral y la conclusiones de los foros en los que se escucharon propuestas en materia electoral.

Un día antes, la consejera jurídica, Esthela Damián, recibió a Pablo Gómez, presidente Ejecutivo de esa comisión, para dar seguimiento a los procesos jurídicos correspondientes.

Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein, desde la Consejería Jurídica sostuvimos una reunión de trabajo con el Lic. Pablo Gómez, Presidente Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para dar seguimiento a los procesos jurídicos correspondientes.

El próximo lunes sostendrá una reunión con los coordinadores de Morena en el Congreso, con quienes se prevé abordar el tema de la iniciativa que enviará para que sea discutida en el periodo de sesiones que inicia en febrero.