FGR: se reiniciará proceso en contra de Ancira por incumplir acuerdo con Pemex

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el acuerdo reparatorio entre Alonso Ancira y Pemex ya no es válido, por lo que se reiniciará.
mar 12 agosto 2025 10:18 AM
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el caso Ancira no se puede quedar sin cumplir con la reparación del daño.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se reiniciará el proceso penal en contra de Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por incumplir el acuerdo reparatorio con Pemex.

Este martes, en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, el fiscal dijo que el acuerdo al que llegó Ancira con Pemex ya no es válido pues el empresario dejó de pagar y ahora tendrá que reiniciar el procedimiento.

“Nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad”, anunció.

Radicado en Estados Unidos, Ancira no solo dejó de pagar el dinero que se fijó, como parte de un acuerdo reparatorio tras la venta de una planta de agronitrogenados a Pemex, también buscaba anularlo.

El acuerdo consistió en pagar 216 millones de dólares, de los que, de acuerdo con Gertz Manero, solo hizo los primeros, pero no cubrió todo el monto establecido.

“La reparación del daño estaba dividida en varios pagos, los primeros los hizo y después ya no los hizo. Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos”, comentó.

Al preguntarle si se solicitará su extradición a México para que enfrente a la justicia mexicana, Gertz explicó que el primer paso es reiniciar el proceso en contra del empresario y, si no hay oposición, se procederá como corresponde.

“Reiniciamos el procedimiento, vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona pues asuma la responsabilidad y vamos, a través de la asistencia jurídica Internacional, en contra de esa persona donde quiera que esté y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta, eso no se puede quedar así”, afirmó.

FGR apelará absolución de Israel Vallarta

El fiscal informó que apelará la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta, quien quedó en libertad tras casi dos décadas de su detención por el delito de secuestro.

"Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica, defender a las víctimas del secuestro y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño", afirmó este martes.

De acuerdo con el fiscal, la decisión de apelar responde a que hay seis presuntas víctimas que no pueden quedar en la indefensión.

"El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular hay seis personas que sufrieron un secuestro, ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión", señaló.

