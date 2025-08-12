FGR: se reiniciará proceso en contra de Ancira por incumplir acuerdo con Pemex

“Nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad”, anunció.

Radicado en Estados Unidos, Ancira no solo dejó de pagar el dinero que se fijó, como parte de un acuerdo reparatorio tras la venta de una planta de agronitrogenados a Pemex, también buscaba anularlo.

El acuerdo consistió en pagar 216 millones de dólares, de los que, de acuerdo con Gertz Manero, solo hizo los primeros, pero no cubrió todo el monto establecido.

“La reparación del daño estaba dividida en varios pagos, los primeros los hizo y después ya no los hizo. Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos”, comentó.

Al preguntarle si se solicitará su extradición a México para que enfrente a la justicia mexicana, Gertz explicó que el primer paso es reiniciar el proceso en contra del empresario y, si no hay oposición, se procederá como corresponde.

“Reiniciamos el procedimiento, vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona pues asuma la responsabilidad y vamos, a través de la asistencia jurídica Internacional, en contra de esa persona donde quiera que esté y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta, eso no se puede quedar así”, afirmó.