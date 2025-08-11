Sheinbaum: no puede haber impunidad en caso Ancira

Alonso Ancira estuvo detenido en México por el delito de lavado de dinero por los daños que causó a Pemex en la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados. En abril de 2021 llegó a un acuerdo reparatorio que consistía en el pago de 216 millones 664,000 dólares.

De acuerdo con el diario Reforma, Ancira se encuentra en Estados Unidos y desde ahí dejó de pagar el dinero del acuerdo reparatorio, el cual quiere anular.

De los 216 millones de dólares, según el diario, ya pagó 104.1 millones y aún tiene pendientes 112.5, pero desde el 2023 ya dejó de pagar.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum dijo que preguntaría a su equipo los detalles de cómo va ese acuerdo reparatorio, sin embargo, aseveró que el proceso se mantiene.

“Voy a averiguar sobre cómo está para no darles una información que no sea correcta”, refirió.