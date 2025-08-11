Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: no puede haber impunidad en caso Ancira

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que AHMSA fue un caso de corrupción y que el juicio por el cierre de la planta está por definirse.
lun 11 agosto 2025 10:40 AM
sheinbaum-ancira
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no puede haber impunidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, en el caso de Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), no puede haber impunidad, luego de que el empresario dejó México y ahora busca anular el acuerdo de reparación por 216 millones de dólares al que llegó para dejar la prisión.

“Ah no, eso sigue, imagínense. No puede haber impunidad en ese caso”, aseguró la presidenta.

Publicidad

Alonso Ancira estuvo detenido en México por el delito de lavado de dinero por los daños que causó a Pemex en la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados. En abril de 2021 llegó a un acuerdo reparatorio que consistía en el pago de 216 millones 664,000 dólares.

De acuerdo con el diario Reforma, Ancira se encuentra en Estados Unidos y desde ahí dejó de pagar el dinero del acuerdo reparatorio, el cual quiere anular.

Te recomendamos:

alonso-ancira.jpg
Empresas

Alonso Ancira llega a un acuerdo para pagar 216 mdd y quedará en libertad

De los 216 millones de dólares, según el diario, ya pagó 104.1 millones y aún tiene pendientes 112.5, pero desde el 2023 ya dejó de pagar.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum dijo que preguntaría a su equipo los detalles de cómo va ese acuerdo reparatorio, sin embargo, aseveró que el proceso se mantiene.

“Voy a averiguar sobre cómo está para no darles una información que no sea correcta”, refirió.

Publicidad

También explicó que el juicio por el cierre de AHMSA se mantiene y una jueza está por resolver.

“La corrupción que provocó el cierre de AHMSA es terrible y ha afectado a muchísimos trabajadores. Ese tema está en juicio, se declaró la quiebra, está por definir por parte de la jueza que lleva este caso, el resarcimiento a los trabajadores, primero, después a los deudores, para que después se pueda poner en subasta esta planta”, detalló.

Conoce más:

#ElPersonaje | Alonso Ancira
voces

#ElPersonaje | Alonso Ancira

Publicidad

Tags

Reforma electoral conferencia mañanera Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad