Ellas y ellos ocuparon la primera fila en el informe de Sheinbaum en el Zócalo

Frente a la multitud, quienes ocuparon la primera fila frente al escenario fueron 28 gobernadores y gobernadoras tanto de Morena como de partidos de oposición. La presidenta saludó de mano, abrazo y beso a cada uno y una de las personas gobernantes, deteniéndose incluso a tomarse fotografías.

En segunda fila y detrás de las vallas que dividían al público de la mandataria se encontraron políticos de Morena que se vieron marcados por la polémica recientemente.

Adán Augusto López Hernández, líder de senadores de Morena, fue sentado detrás de las vallas sin poder acercarse a Sheinbaum antes del informe. El político es cuestionado pues como gobernador de Tabasco (enero 2019 a agosto 2021) nombró como secretario de Seguridad del estado a Hernán Bermúdez Requena, quien hoy es acusado de ser presunto fundador del grupo criminal La Barredora.

Cerca de López Hernández se encontraba Ricardo Monreal, diputado de Morena, y Manuel Velasco Coello, senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error”, dijo Monreal tras el informe ante medios de comunicación.

En la fila de asientos siguiente se ubicaron Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, así como Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización del partido guinda e hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Beltrán también ha recibido críticas en los meses recientes, entre los motivos está el haber realizado un viaje de vacaciones a Tokio, Japón, en el cual habría gastado aproximadamente 177,000 pesos en su estancia en el hotel The Okura Tokyo, según reportó Animal Político .

El funcionario de Morena estuvo ausente de las giras de la dirigencia del partido, que se realizaron en las mismas fechas de sus vacaciones.