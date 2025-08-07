Sheinbaum rechaza nuevas redadas en contra de mexicanos en Estados Unidos

En su regreso a la Presidencia de Estados Unidos, Trump anunció que implementaría un plan de deportación masiva. En sus primeros meses de gobierno, además de fortalecer la seguridad en la frontera, se implementaron redadas para deportar a migrantes.

Este martes 6 de agosto en Los Ángeles, California, se realizó una redada, a pesar de una restricción judicial.

Denominada "Caballo de Troya", durante la redada se detuvo a 16 personas.

La redada llamó la atención porque los agentes de la Patrulla Fronteriza salieron de la parte trasera de un camión de mudanzas rentado y al bajar comenzaron con la persecución de migrantes.

Para la protección de los migrantes, la presidenta anunció el fortalecimiento de la red consular en Estados Unidos y, en caso de que sean deportados, en México se implementa el programa “México te abraza”, el cual ofrece alimento, servicio médico y el traslado a sus comunidades de origen.