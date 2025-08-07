Sheinbaum rechaza nuevas redadas en contra de mexicanos en Estados Unidos

Ante la intensificación de las redadas en contra de migrantes en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo y aseguró que su gobierno buscará la protección de los migrantes mexicanos en el país del norte y en México.
“Nosotros no estamos de acuerdo con las redadas y nosotros vamos a proteger y ayudar a nuestros paisanos y paisanas de todas las formas posibles, dentro del marco de nuestras leyes, de la relación diplomática y el apoyo que se les pueda dar allá desde los consulados”, comentó este miércoles.