AMLO se despide de Morena; Claudia Sheinbaum pide licencia

“El 2 de junio México eligió con casi 36 millones de sufragios a nuestra compañera Claudia, a quien en unos días entregaré la banda presidencial. Cuánta satisfacción siento con ese relevo. Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”, dijo el presidente en su mensaje.

El mandatario también aprovechó para despedirse de la vida política y de su militancia morenista y agradeció el apoyo que le dieron durante su gobierno que finaliza este 30 de septiembre.

“Amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes mis compañeras y compañeros, que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como dirigente y como gobernante”, dijo.

También mencionó que Morena tiene “mucho camino por delante”, por lo que solicitó a los morenistas anteponer el interés del país y necesidades de los mexicanos ante las “rencillas personales”; asimismo, sugirió mantener la unidad y la humildad.

“Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido; mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo; no roben, no mientan, no traicione nunca al pueblo y sigan construyendo la Nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”, mencionó.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ofreció un discurso a los morenistas que se reunieron este domingo en su séptimo congreso nacional. (Morena)

Sheinbaum pide licencia como morenista

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum agradeció a López Obrador sus enseñanzas y anunció que pedirá licencia como militante en Morena, pues dijo que a partir del 1 de octubre gobernará para “todos” los mexicanos, pero antes de esto dio un decálogo de recomendaciones a los morenistas.

“Comenzamos una nueva etapa de la vida pública de México, que llamo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Somos varias generaciones que hemos convivido y seguido un hombre, que nos enseñó a no rendirnos, a no claudicar en la defensa de nuestro pueblo; a un hombre que en su humildad siempre ha sido grandioso de principios, pensamiento, acción y convicción”, mencionó.

En este Congreso Nacional Extraordinario, donde se prevé que Luisa María Alcalde Lujan sea la próxima dirigente de Morena, Claudia Sheinbaum pidió a los morenistas guardar el legado del tabasqueño a través de sus libros, discursos y mañaneras.

“Sabemos que se retira de la vida pública, pero seguirá portando a la Transformación desde la reflexión y el pensamiento, pues en unos años estaremos leyendo su nuevo libro acerca de la grandeza cultural de nuestro prodigioso país. Desde aquí te decimos gracias, Presidente, por siempre”, mencionó.

Al finalizar su mensaje anunció que pedirá licencia como militante en Morena, pero antes de ello dio 10 recomendaciones a la nueva dirigencia del partido, como mantener la unidad, comportarse con honestidad, no caer en el consumismo, que no se permita el amiguismo y nepotismo.

“Me corresponde, como debe ser, pedir licencia el día de hoy como militante de Morena; seré presidenta constitucional y debo gobernar para todos los mexicanos, pero no voy a abandonar nuestros principios. Por ello quisiera en este último discurso dirigido a los militantes de nuestro partido dejarles algunas reflexiones para la nueva dirección”, declaró.