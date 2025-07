Sheinbaum condena xenofobia en marcha en contra de la gentrificación

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la xenofobia y la violencia que se registró en la marcha en contra de la gentrificación el pasado viernes y anunció que su gobierno buscará trabajar junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para regular la vivienda y evitar que se encarezca.

“Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no en la discriminación y todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras de xenofobia de esa manifestación hay que condenarlas”, planteó.