No establecemos relaciones de contubernio, dice Sheinbaum sobre caso Chávez Jr

La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó de los señalamientos que acusan a su gobierno de proteger a Julio César Chávez Jr, detenido por el Gobierno de Estados Unidos y quien tiene una orden de aprehensión en México.

“Ya tiene tiempo, no es nuevo, no es nuevo el ‘narco presidente’. No tiene cabida, no tiene asidero en la gente porque cuando se inventan cosas pues no hay manera. Cuando hay una acusación tiene que demostrarse y, particularmente, si es penal pues tiene que haber prueba para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión”, comentó la presidenta.