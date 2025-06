Sheinbaum buscará dialogar sobre seguridad y migración en reunión con Trump

Pide refirma migratoria y a mexicanos no caer en violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió al gobierno de Estados Unidos impulsar una reforma migratoria que reconozca a los mexicanos y migrantes que trabajan en ese país desde hace años.

“El llamado a que no es con redadas, no es con violencia, si no atendiendo a una reforma migratoria integral, que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá, y al mismo tiempo el llamado a no generar acciones violentas y apoyarnos como siempre lo hacemos entre las y los mexicanos”, afirmó.

Sheinbaum explicó que esa reforma migratoria integral reconocería el papel de los mexicanos que viven en Estados Unidos desde hace años.

“Y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos y que debe ser reconocidos y apoyados”, abundó.

A los mexicanos que están en Estados Unidos y participaron en las manifestaciones, la presidenta pidió no incurrir en la violencia.

“Lo importante es que no haya acciones violentas, procurar pues estar cerca de la familia, siempre resguardarse. No caer en ninguna provocación y no promover ningún acto de violencia”, recomendó.