Sheinbaum pide no especular sobre asesinato de colaboradores de Brugada

"A la jefa de Gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el Gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo", dijo la presidenta.

Dijo que se trabaja junto con el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalinos para esclarecer los hechos.

La mandataria señaló que confía en que el caso se mantenga en la fiscalía local, no obstante, aseveró que si es necesario la Fiscalía General de la República (FGR) coadyuvará con el caso.

“Confiamos en que lo mantenga la Fiscalía capitalina, es una muy buena fiscal y todo el apoyo que requiera. Puede coadyuvar la Fiscalía General de la República si es necesario, pero confiamos en que se mantenga en la Fiscalía de la Ciudad de México”, apuntó.

Sheinbaum pide ser responsables y no caer en especulaciones

Este miércoles, la presidenta Sheinbaum también pidió no especular sobre los motivos del crimen y dejar que sea la autoridad correspondiente la que dé respuesta a las incógnitas.