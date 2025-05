Marina del Pilar: “EU canceló mi visa por asunto administrativo, no por delito”

La morenista Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, dijo que Estados Unidos le quitó su visa de turista por cuestiones administrativas, pero no por estar implicada en alguna actividad criminal.

"Que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación, no hay delito, no hay una falta, no se ha comunicado la causa de esta medida, y cualquiera que sea la razón estoy tranquila, y con la conciencia limpia que todo se aclarará", expuso durante una conferencia de prensa.

“Respeto la soberanía del Gobierno de Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa. Sé que la verdad y el tiempo pondrán todo en su lugar”, aseguró la mandataria.

El Gobierno de los Estados Unidos retiró la visa a Marina del Pilar Ávila y a su esposo Carlos Torres.