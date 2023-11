Expresidentes Zedillo y Calderón dicen que el populismo amenaza la democracia

Durante el encuentro, organizado por The Pearson Institute, apuntó que la próxima persona que llegue a la presidencia de la República deberá tener la capacidad de escuchar a la población sin explotar sus necesidades con fines electorales.

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero, también, alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas; que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan”, expuso.

Sin mencionar el nombre del presidente López Obrador, agregó que un presidente debe ser un gobernante que no culpe a otros de sus propios errores.

"Me gustaría ver un presidente que no sea elegido mintiendo al pueblo, un presidente que no gobierna mintiendo a la gente y culpando a otros por sus propios errores", recriminó.