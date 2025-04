Sheinbaum analiza diversificar comercio con otros países ante aranceles de EU

Tras la participación en su segundo foro internacional, Sheinbaum aseguró que el objetivo de su administración es el bienestar de México, pero también ver por el de la región.

“Por eso es este planteamiento de hacer una cumbre en donde hablemos de qué complementariedades tenemos y cómo podemos ampliar la relación económica entre México y los países de América latina y el caribe”, comentó.

Sheinbaum agregó que uno de los objetivos es que, así como hay relación con Estados Unidos, también se pueda ampliar hacia el sur del continente y el Caribe.

México mantiene diálogo con EU

Respecto al elogio que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, envió a México por no tomar medidas en contra de la imposición de aranceles, la presidenta evitó opinar, sin embargo, dijo que México mantiene diálogo con Estados Unidos y busca trato preferencial en algunos rubos.

"Seguimos en diálogo, lo que no sé es qué tantos países tengan esta apertura. No se trata de comparación sino que nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo, entonces evidentemente queremos mejores condiciones en acero y aluminio y en automotriz", aseguró.

La presidenta señaló que se mantienen las mesas de trabajo entre funcionarios mexicanos y estadounidenses.

"Hay comunicación, hay una mesa de trabajo y pues esperamos que pueda haber acuerdos. Hemos optado siempre por el diálogo, esperamos que muy pronto podamos tener mejores condiciones", agregó.