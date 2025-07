Sheinbaum sobre aranceles: si es necesario, buscaré llamada con Trump

El pasado 12 de julio el presidente de Estados Unidos anunció nuevos aranceles del 30% contra México y acusó al país de no hacer lo suficiente para tener una frontera segura.

"México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, pero lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un patio de juegos del narcotráfico", afirmó Trump en una carta que acompañó el anuncio de los aranceles.

A ocho días de que entren en vigor los aranceles, Sheinbaum manifestó su confianza en que se llegue a un acuerdo con la administración a cargo del presidente Trump

“Se está trabajando con sus equipos y vamos a esperar y si es necesario pues haríamos la llamada”, comentó.