No habrá medidas en Monterrey por calidad del aire sin estudios, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizan estudios sobre qué provoca la mala calidad del aire en Monterrey y aclaró que, hasta tener los resultados, se tomarán medidas como implementar el Hoy no circula.

“Hasta que no terminen bien esos estudios no se van a tomar medidas, mientras tanto se está haciendo la inspección en refinerías, en industrias, todo lo que normalmente se hace, no van a llevar mucho tiempo. Queremos que este año haya un primer resultado”, expuso este miércoles en su conferencia matutina.