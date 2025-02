Disputa entre "Chapitos" y "Mayos" cumple cinco meses y más de 800 homicidios

La exigencia de que Rubén Rocha deje el cargo

En paralelo, Sinaloa enfrenta otro problema derivado de la crisis de violencia: la petición para que su gobernador, Rubén Rocha Moya, deje el cargo.

Una encuesta del diario Reforma reveló que el 62% de los sinaloenses cree que el morenista debería renunciar a su cargo y el 21% que debería continuar.

El gobernador ha asegurado que no hay razones para que deje el cargo, del que lleva la mitad de su gestión.

“No tengo pensado renunciar. No hay razones para eso. ¿Cuántos pidieron en esa marcha ciudadana el ‘Fuera Rocha’? Ponle que todos los que iban ahí, entonces tienes que valorar, esta sociedad está compuesta por más de 3 millones de personas”, comentó luego de que en las marchas para pedir justicia por el homicidio de los menores Gael y Alexander se solicitara su salida.

En marchas ciudadanos de Culiacán han exigido la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya ante el incremento de violencia en Sinaloa. (Foto: José Betanzos/Reuters)

En el estado ya se cuenta con la figura de revocación de mandato, una iniciativa enviada por el gobernador, pero que aplicará a partir del próximo mandatario estatal.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de Sinaloa , el inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional de quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo.

En el caso de Rocha ya pasó el periodo de tres años y tres meses, por lo que no puede someterse a ese proceso.

El tema de marchas y las exigencias ciudadanas para que el morenista deje el cargo, ya abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la mandataria se ha limitado a decir que ella no quita ni pone gobernadores.

“Hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la Presidenta de la República. Porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el Gobierno Federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador”, dijo Sheinbaum el pasado 28 de enero.