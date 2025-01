"El pueblo quita, no alguien que grita", dice Rocha tras peticiones de renuncia

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no piensa renunciar a su cargo. Este lunes, el mandatario estatal dijo que el pueblo pone y el pueblo quita -en clara referencia a una frase que usaba AMLO-, pero esa potestad, dijo el morenista, no es no es "del que grita".

Rocha reaccionó así a las marchas ciudadanas de los últimos días en Culiacán, en las que cientos de ciudadanos se quejaron de la inseguridad y lanzaron consignas como "¡Fuera Rocha!", debido a la ola de violencia que impera en la entidad.

“El pueblo pone y el pueblo quita, a propósito de alguien que dijo: ‘el pueblo pone, y el pueblo quita’. El día que el pueblo te dice: te puse ya, pero luego hay mecanismos para decir: 'te quito', pero es el pueblo, no es alguien que grita, es el pueblo”, dijo este lunes en su conferencia semanal.