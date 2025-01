Sheinbaum avala renuncia de integrantes de Comité del PJ: “Ya no tenían trabajo”

La presidenta Claudia Sheinbaum avaló la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues dijo que ya no tenían trabajo, por lo que ya no tenía sentido que se mantuvieran en el cargo.

“¿Ya qué tenía que hacer el Comité si ya no iban a trabajar? Lo ponen como ‘renuncian los integrantes’, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, ni modo que siguieran en un comité que ya no tuviera ningún sentido”, planteó la presidenta en su conferencia de prensa.