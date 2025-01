Comités del Ejecutivo y Legislativo siguen adelante con selección de candidatos

Por la mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum también dio a conocer la postura del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y anunció que el segundo filtro del proceso de selección de candidatos seguirá adelante.

“A consideración del ministro Zaldívar (quien forma parte del Comité del Ejecutivo) nos vamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ya había establecido que en materia electoral estos amparos no son procedentes”, apuntó.

La presidenta criticó la postura del comité del Poder Judicial, a quienes acusó: "Están violado una resolución de la Sala Superior de la Sala Superior del TEPJF. El tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tienen ninguna validez. Entonces el amparo no es procedente, la Corte no tendría por qué responder ante ese amparo".

Sheinbaum informó además que el abogado Javier Quijano, integrante del Comité de Evaluación del Ejecutivo, tiene problemas de salud y no ha asistido a las reuniones que ese grupo realiza para definir candidatos a cargos del Poder Judicial.

“Está funcionando con cuatro la comisión”, dijo la mandataria y anunció: “Vamos a preguntar al Senado, que es el que tiene que responder ante alguna situación que no esté considerada en la Constitución o en las leyes, si se sigue funcionando con cuatro”, agregó.