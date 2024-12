"Para facilitar las cosas", piden renuncia a trabajadores del Conavim

El compromiso 51 de los 100 que hizo Claudia Sheinbaum al asumir como presidenta fue crear la primera Secretaría de las Mujeres, proyecto para el que envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con estos cambios, las funciones de la Conavim serán absorbidas por esta nueva dependencia.

El decreto “por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, publicado el 28 de noviembre pasado, establece que los trabajadores de esa institución serán transferidos a la nueva Secretaría.

“Los recursos humanos, financieros y materiales, así como las funciones y atribuciones con las que cuenta la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se transferirán a la Secretaría de las Mujeres, a más tardar el 31 de diciembre del 2024”, se lee el tránsitorio décimo cuarto .

Pero ese no fue el mensaje que les transmitieron a quienes trabajan en esa institución. El 16 de diciembre, Yadira Blanco reunió a los colaboradores de Conavim y les aseguró que la decisión ya estaba tomada y el mensaje de la nueva secretaria, Citllali Hernández, era claro: presentar su renuncia.

El pasado 16 de diciembre, se convocó a reunión a los trabajadores de Conavim para pedirles su renuncia. (Foto: Especial.)

Thania, otra de las trabajadoras de la Conavim que pidió cambiar su nombre, explica que ante a la molestia que causó entre las y los trabajadores el pedir la renuncia, directivos de la institución han solicitado que envíen documentos como curriculum vitae, para determinar si son sujetos de una contratación en la nueva secretaría, pero nada está asegurado.

"Casualmente ayer, después de la junta del lunes, mandaron un correo con la solicitud de actualización de documentos como currículum, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, para ver, quién se queda y quién se va. Pero para estas fechas ese trámite debió haber estado avanzado. Yo mal pensando creo que fue para bajar un poco los humos a partir de lo que se dijo y pidió el lunes, porque la gente estaba muy molesta", sostiene Thania, quien ha trabajado por más de tres años en la institución.

A unos días de que la estructura de Conavim deba ser absorbida por la Secretaría de Mujeres, los colaboradores no tienen claridad sobre su futuro laboral. (Foto: Especial.)

La propia secretaria de la Mujeres, Citlalli Hérnandez, confirmó a Animal Político que sí se pidió la renuncia a los trabajadores.

“Planteamos dos posibilidades, la posibilidad de liquidarse, porque al iniciar una nueva secretaría es una nueva contratación y es nuevo apartado, pasan al ‘Apartado B’ de contratación, como todas las secretarías del Estado, y ese cambio de apartado genera una definición para cada persona, de si pierde su antigüedad y transita al nuevo apartado y tiene una contratación nueva, o se liquida con todos sus derechos garantizados bajo el apartado en el que son contratados”, detalló la funcionaria a ese medio.

En la incertidumbre

Las trabajadoras entrevistadas coinciden en que Conavim está en su derecho de prescindir de sus servicios, sin embargo, piden claridad y que los despidos sean de acuerdo con la ley, es decir, si les despedirán, que no les hagan firmar una renuncia porque ello implicaría ceder las indemnizaciones que les corresponden.

“Lo mínimo que esperaría es que si no nos van a reubicar como lo marca la ley del Servicio Profesional de Carrera, o como dice el octavo transitorio en el DOF, que no se vulneren los derechos de los trabajadores. ¡Quiero la liquidación!, pero eso es lo que están eludiendo”, reclama Sofía.

Thania pide transparencia y claridad sobre lo que les espera con la absorción, sobre todo cuando el decreto publicado en el DOF garantizaba no solo transferencia de facultades, sino también de recursos humanos.

"Solo queremos transparencia. Queremos que nos digan la verdad, así sea algo como: '¿saben?, no pudimos negociar nada, váyanse, ya no va a haber nada', pero que nos lo digan de frente, pero que no se estén escudando y queriendo no pagar liquidaciones, que es lo que parece ser que ellos quieren, y es a lo que le apuestan cuando dicen, 'a mí me interesa mi acta cierre, les pido por favor, que me ayuden a hacer el acta cierre, y entregar todo para que esté todo perfectamente el 2 de enero", sostiene.

Para el presupuesto 2025, no se asignaron recursos adicionales a las Secretarías que absorberán a las instituciones eliminadas, pero tampoco se incluyeron recursos para su liquidación.