Sheinbaum se lanza contra Jorge Romero: "Es el jefe del Cártel Inmobiliario"

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta pidió que se proyectara un fragmento de un libro del expresidente Felipe Calderón, quien señala a Joge Romero por actos de corrupción al frente de la alcaldía Benito Juárez.

“Hay que preguntarle a Calderón ¿qué opina de Jorge Romero?, a ver si no tienen por ahí lo que dice en su libro ‘Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y amigo mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además había infiltrado el patrón del PAN en toda la ciudad’, eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoye la 4T, verdad”, leyó sobre lo que escribió el expresidente en su libro Decisiones difíciles, publicado en 2020.

La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió un fragmento del libro escrito por el expresidente Felipe Calderón en donde se refiere a Jorge Romero. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro.)

La presidenta aseguró que el grupo que encabezará al PAN es corrupto, por lo que no habrá renovación de fondo en ese partido.

“El grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN es un grupo conocido por los propios panistas por estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía Benito Juárez, entonces pues así que digan qué renovación tuvo el Partido de Acción Nacional pues no mucha,”, comentó.