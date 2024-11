Deportación de mexicanos costará 7,330 mdd al gobierno de Trump, según informe

“Tan pronto como preste juramento al cargo, comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país”, dijo en julio pasado.

Cuatro de cada 10 migrantes irregulares en Estados Unidos son de origen mexicano, por lo que la deportación de los connacionales será una de las más costosas para el próximo gobierno de Donald Trump.

En Estados Unidos se calculaba que hasta 2022 había 4 millones 740,303 mexicanos de forma irregular, cuyo costo promedio de deportación fue de 1,432 dólares.

Llevar a la realidad su plan implicará un costo económico elevado para su administración. De acuerdo con el informe “Mass Deportation: Devastating Costs to America, Its Budget and Economy”, realizado por el Consejo Americano de Inmigración, dedicado a la investigación y política de los derechos de inmigrantes, la deportación de mexicanos ascendería a 7,330 millones 805,003 dólares.

El número de mexicanos que se encuentra de forma irregular se calcula que corresponde al 43% de todos los migrantes sin documentos que viven o trabajan en ese país.