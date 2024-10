Entre reproches de la gobernadora Sansores, Sheinbaum anuncia el "Plan Campeche"

En respuesta a los comentarios de la gobernadora, Sheinbaum reconoció a Campeche como un estado importante y querido por su gobierno, por lo que hizo hincapié en que el plan Campeche pondrá énfasis en la producción agrícola y ganadera de la entidad.

La mandataria federal informó además que a través que el Tren de Carga que su gobierno construirá y formará parte del Tren Maya, se contempla además la construcción de un centro modal en Escárcega, el cual dijo, generará empleos y desarrollo.

"Vamos a desarrollar el Plan Campeche. ¿En qué consiste? Bueno, uno, vamos a desarrollar todavía más la ganadería en Campeche, vamos a dar créditos a la palabra; vamos a aumentar la producción de arroz. Campeche fue uno de los grandes productores de nuestro país, y vamos a apoyar a la gobernadora para el puerto de Seybaplaya, entre otras acciones", apuntó Sheinbaum.

Sheinbaum insiste en que jueza se extralimitó con amparo

La presidenta Sheinbaum volvió a insistir, por segundo día consecutivo, en que la jueza Nancy Juárez se extralimitó en sus funciones al ordenar bajar el decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Durante el evento de este sábado, acompañada por miembros de su gabinete, Sheinbaum insistió además en que no hay marcha atrás en la reforma al Poder Judicial.

"Una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación, donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo

"Y hoy en la mañana estaba leyendo la Ley de Amparo, y en el artículo 61 dice que la Ley de Amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales; o sea, la jueza se está extralimitando. Por eso, dijimos: el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces magistrados y ministros, y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho", dijo.

Sheinbaum, al estilo de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una votación a mano alzada para demostrar que el pueblo está a favor de la reforma.