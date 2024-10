Sheinbaum se niega a retirar publicación de Reforma Judicial y va contra jueza

La jueza Nancy Juárez , del Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, ordenó eliminar del DOF la publicación de la Reforma Judicial que introduce la elección de jueces, magistrados y ministros por voto ciudadano. De no hacerlo en un plazo de 24 horas, se dará vista al Ministerio Público.

"Dentro de dicho lapso, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminar la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre del 2024, del Decreto de Reforma Constitucional", dice la orden de la jueza.

Al comentar sobre esta resolución, la presidenta de México afirmó que la jueza no tiene ninguna atribución por lo que presentarán la denuncia a fin de que quede un antecedente de que instruyó más allá de sus facultades.

“La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación, primero porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Segundo porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo y tercero por qué es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, dijo.

La presidenta insistió en que la Reforma Judicial nadie la parará: ni resoluciones de jueces, ni de ministros.