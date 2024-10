Calderón: “Se claudicó ante narco tras mi sexenio”; Sheinbaum: “Que pida perdón”

La confrontación se da también luego de que el exmandatario federal reaccionó a la sentencia dictada de García Luna. El expresidente señaló que nunca tuvo evidencia de que su exsecretario se involucrara en actividades ilícitas, ni recibió información al respecto de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras.

Lo que debe hacer Calderón es pedir perdón, asegura Sheinbaum

Este jueves, Sheinbaum se pronunció sobre la sentencia de García Luna y los mensajes publicados por Calderón.

Al respecto, durante la conferencia "La Mañanera del Pueblo", Sheinbaum manifestó que la sentencia de García Luna es una muestra de la decadencia y degradación a la que se llegó en el sexenio de Calderón.

La mandataria criticó a Calderón. Calificó de “cinismo terrible” el decir que no sabía nada de los vínculos que tuvo García Luna con el crimen organizado, en tanto que insistió en defender su estrategia de seguridad.

"¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pues los invitó a reflexionar si sabía o no y después si se le juzga o no, no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quienes representan y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería hacer, o sea ¿cómo? Y luego su propio partido se deslinda, pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo en México y para que nos entienda la gente, cuando se dice eso es porque se está buscando intervención extranjera en México...", apuntó.

“Lo que debería hacer (Felipe Calderón) es pedir perdón al menos… lo que llama la atención en su publicación tras la sentencia de ayer y después de cinco años de juicio en la que dice ‘yo no sabía nada’, ‘que bueno que se aplique la ley’, ‘lo volvería a hacer’, o sea, ¿Cómo que lo volvería hacer?, ¿Volvería poner a García Luna al frente, eso es lo que está diciendo? Y luego un llamado a que todos nos unamos… no, no, perdón”, agregó.

La mandataria federal hizo hincapié además en que su gobierno cuenta y con una estrategia de seguridad, que aseguró, dará resultados pues dará atención a las causas y aplicación de la ley, mediante inteligencia e investigación.