Sheinbaum: Vamos por PJF sin corrupción; trabajadores: No respetarán inversiones

“Si no respetan suspensiones, menos inversiones”, “protect your money”, “¿Judicial reform without autonomy? Watch the economy´s agony” (¿Reforma judicial sin autonomía? Mira la agonía de la economía”), eran algunas de las frases de los carteles que portaban los trabajadores del Poder Judicial.

Trabajadores de Poder Judicial lograron llegar hasta Palacio Nacional para manifestarse en contra de la Reforma Judicial. (Foto: David Santiago.)

Minutos después de las 12:30 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al Patio Central de Palacio Nacional para a manera de resumen, anunciar una inversión de 20,000 millones de dólares de Estados Unidos en México.

"Hablamos de la importancia, la fortaleza del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y de la importancia de la inversión extranjera en México. Al mismo tiempo de la inversión privada conjugada con inversión pública y el desarrollo del país. Fue una muy buena reunión, porque además se anunciaron inversiones muy importantes para el próximo año", afirmó la presidenta.

Uno de los temas inevitables era la aprobación de la Reforma Judicial, la cual desde hace meses ha generado incertidumbre entre inversionistas estadounidenses. Aunque Sheinbaum ya había enviado mensajes de que no había que tener temor, en este encuentro ahondó en sus razones de por qué era necesario el cambio al Poder Judicial.

“La presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial, ese no es el objetivo de la reforma, si ese hubiera sido el objetivo, hubiéramos hecho otra reforma, una reforma como la del 94, por ejemplo, que sustituía a todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba a 11 ministros o ministras”, señaló ante las críticas que el Poder Ejecutivo quiere tener el control del Judicial.