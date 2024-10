PAN anuncia amparos contra las leyes secundarías de Reforma Judicial

Murguía sostuvo que además va en contra de lo que establece el artículo 105 de la Constitución, que señala que las leyes electorales -tanto la federal como las locales- deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

“Se rompe el principio fundamental que todo proceso electoral que está en el 105 constitucional, en donde antes que se inicie el proceso electoral 90 das antes no pueden hacerse modificaciones a las leyes no pueden emitirse leyes, bueno este proceso de elección de jueces magistrados inicio el 16 de septiembre y ha sido así de manera improvisada sin certeza jurídica como se ha venido resolviendo la situación”, mencionó la panista.

Estas leyes secundarias están conformadas por las leyes generales del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Instituciones y Procedimientos Electorales. La modificación fue a 69 leyes.

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece cuándo se anula una elección de juzgadores del Poder Judicial de la Federación, mientras que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se enfatiza que los ministros de la SCJN, magistrados de la Sala Superior o de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de juzgados de Distrito, serán electos por voto directo.

Cuestionados los panistas si no es contradictorio presentar amparos contras estas leyes secundarias, cuando el ex legislador de su partido, Roberto Gil Zuarth, participará en el proceso para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los senadores de ese partido respondieron que esa fue decisión personal.

“La decisión de Roberto Gil es una decisión unipersonal y no es una decisión de partido. En el PAN no platicamos con él, el decidió salir y no es tema de partido. No vamos avalar que ningún panista este haciendo declaraciones por el partido, si van a hacer declaraciones son unilaterales”, dijo el vicecoordinador Enrique Vargas.