Sheinbaum busca dar certidumbre a empresarios de EU tras Reforma Judicial

La noche del lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya lo hizo en cena con los empresarios de ambos países.

“Yo les decía ayer en la cena, bueno, si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían, ‘oigan, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día sí y otro también a multitud de delincuentes, como también lo comentó la Presidenta ahorita? ¿Por qué no lo han hecho?’”, comentó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Reforma Judicial causó preocupación al sector empresarial de Estados Unidos. El embajador Ken Salazar dijo que el gobierno estadounidense era respetuoso de las decisiones tomadas por México, sin embargo, les preocupaba que los jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto ciudadano.

''Creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa de jueces, así como la política feroz si se aprueban las elecciones de jueces en el 2025 y 2027, amenazan la relación histórica comercial que hemos construido. Las elecciones directas pueden hacer más fácil que cárteles se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas", dijo en agosto pasado el representante del gobierno de Joe Biden.

Su postura ocasionó que el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pausara la relación con el embajador de Estados Unidos y enviara una nota diplomática para manifestar su extrañamiento a las declaraciones del embajador.

En México, la Reforma avanzó y fue aprobada en septiembre, por lo que el próximo año por primera vez se elegirán mediante elecciones a los integrantes del Poder Judicial.

Una dosis de confianza

En el primer encuentro que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá con empresarios de ambas naciones, buscará inyectarles confianza.

“La Reforma al Poder Judicial fortalece el estado de derecho en México, que sus inversiones están seguras en nuestro país, que lo escuchen de nosotros,que conozcan que nos interesa que se venga a invertir bajo un plan de desarrollo”, planteó la presidenta.

El encuentro inicialmente previsto a realizarse en el Club de banqueros, se desarrollará en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde alrededor del mediodía se ofrecerá una conferencia de prensa encabezada por la presidenta de México.

En esa reunión con los empresarios, se les entregará un documento sobre el propósito de la Reforma Judicial.