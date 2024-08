Ebrard a Salazar: “¿Cómo se pone en riesgo la democracia? EU ya vota por jueces”

Este 22 de agosto, el embajador Ken Salazar aseguró que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la relación comercial histórica entre México y Estados Unidos.

Les comparto mi declaración sobre la propuesta de reforma judicial en México pic.twitter.com/RuyPGgibmB — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 22, 2024

En este sentido, el excanciller mexicano recordó que en Estados Unidos también se eligen jueces y fiscales desde 1830 por la vía democrática y que recientemente, el presidente Joe Biden también planteó una reforma a la Corte Suprema de ese país ante la necesidad de eliminar una “crisis ética” en esta institución.

“¿What are you talking about?, dear Ken? Dije yo... dear Ken, porque es un gran amigo, es un buen amigo, créame que lo estimo… cada quien que haga los cambios que necesita, pero si los dos países están haciendo o planteando un cambio judicial, es que es que hay una necesidad de hacerlo, cada quien en su fórmula”, dijo Ebrard en ruedas de prensa durante una reunión con empresarios de Morelos.

Ante la postura del embajador Ken Salazar respecto a que la elección de jueces y magistrados puede poner en riesgo la confianza de empresarios estadounidenses y las inversiones en México, Ebrard respondió que la reforma al Poder Judicial es independiente a los tiempos que lleva la revisión o renegociación del Tratado comercial entre los tres países que integran el T-MEC.

Dear Ken what are you talking about ? Estados Unidos elige jueces en 42 estados de la Unión !! Cómo podría poner en riesgo la democracia ? pic.twitter.com/50ICKX1T8t — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 23, 2024

“La revisión del Tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos, tenemos que concluirlo en 2026 y nos conviene mucho a México y Estados Unidos defenderlo, protegerlo y fortalecerlo, y más ahorita con la competencia que Estados Unidos tiene con Asia. Entonces, no nos alarmemos, pero la sangre fría, cautela, somos amigos, pero también hay que decir cuando no estamos de acuerdo en algo, ¿no?”, afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática al gobierno de Joe Biden por las "desafortunadas" declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien alertó de riesgos a la democracia con la reforma al Poder Judicial, que tiene ahora mismo en un paro indefinido a trabajadores, jueces y magistrados.

"Ya se hizo una nota diplomática de extrañamiento (...) no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponde resolver, dirimir a los mexicanos", expresó el presidente esta mañana.