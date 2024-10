Sheinbaum se lanza contra ministros de la Corte por revisión a Reforma Judicial

A la transformación que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Con los votos de Norma Piña, Margarita Ríos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Corte avaló este jueves someter a revisión la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres estuvieron en contra.

Al respecto, Sheinbaum advirtió que la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está fuera de norma por admitir el análisis sobre la modificación constitucional.

"¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo y por qué? Que no ha tomado una decisión, acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma", dijo.

Aunque afirmó que no dará entrada a la confrontación, acusó a los ministros de "provocadores" y de defender privilegios.

"No vamos a caer en ninguna provocación (...) No tiene sustento lo que está haciendo la Corte, u ocho ministros de la Corte, entonces ellos saben porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no ¿verdad?porque defienden privilegios", aseguró.

¿Qué dijeron los ministros?

En la sesión del jueves, los ministros argumentaron su voto a favor o en contra para revisar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, la cual, establece que se votará por jueces, magistrados y ministros. En 2025, los 11 integrantes de la Corte serán destituidos para elegir a los nueve que se determinó compondrán la máxima sala de justicia.

La ministra Margarita Ríos-Farjat se pronunció a favor de que la Corte analice la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, lo cual, dijo, sin importar el resultado, enriquecerá el debate.

“El derecho positivo mexicano funda estas consultas, basta citar el propio artículo 11 de la ley orgánica: es deber de la Corte analizar jurídicamente estos planteamientos. Ahora, con independencia de lo que se resuelva (una vez admitida y encausada la consulta), este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates”, argumentó.

El ministro Luis María Aguilar votó a favor de la revisión de la constitucionalidad de la reforma al considerar que podría no solo tener impacto para el Poder Judicial sino para el acceso a la justicia.

“Estoy convencido de que este mecanismo de protección constitucional sirve para precisar que las intromisiones a la autonomía del Poder Judicial de la Federación no solo afectan a este, sino de manera mucho más relevante y sustancial tienen un impacto directo en los derechos de acceso a la justicia de todas las personas en México, por lo que no se encuentra en juego únicamente las competencias del Poder Judicial de la Federación, sino los derechos de todas las personas de este país a una justicia pronta, completa e imparcial”, planteó.

Al argumentar su voto, el ministro Javier Laynez Potisek preguntó si por la legitimidad que tiene el Poder Legislativo de reformar, no se debe reflexionar sobre sus decisiones.

“Lo hago más a manera de pregunta: si el día que ese Constituyente Permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ¿ustedes como juezas constitucionales o este Tribunal tiene que acatar sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar? Me aparto totalmente de esa corriente”, dijo.