Sheinbaum: no hay posibilidad de echar para atrás la Reforma Judicial

Nada frena reforma, dicen

La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Dolores Padierna, aseguró que nada podrá frenar ni la Reforma Judicial ni la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, incluso en sede alterna.

“Tratar de impedir la toma de protesta de la presidenta como si no pudiéramos nombrar un local como lo hicimos esta vez donde pudiéramos sesionar o no pudiéramos irnos a otro… es un absurdo, no van a poder obstruir al Poder Legislativo”, afirmó la legisladora de Morena.

Este jueves por tercer día consecutivo sigue tomada la Cámara de Diputados por trabajadores del Poder Judicial inconformes con la aprobación de la Reforma Judicial, quienes desde el martes impidieron el acceso a los legisladores, lo que obligó a la aprobación de los cambios constitucionales, en sede alterna.

Pero en sus manifestaciones trabajadores como Óscar Alonso Yáñez, coordinador administrativo del Poder Judicial, aseguró que el bloque se mantendrá de manera indefinida y de ser necesario, hasta el 1 de octubre para impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta.

Igualmente Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores de la Judicatura Federal, expuso la disposición de mantener el bloqueo, si es preciso, hasta el 1 de octubre si no son escuchadas sus demandas de ser escuchados.

Desde el 29 de agosto el líder del Frente Cívico, Guadalupe Acosta, había advertido también ese tipo de medida si prosperaba la reforma judicial.

Sobre esa advertencia, y las acciones que realiza la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña, al llamar a consultas sobre el tema, amén de la suspensión definitiva decretada por la jueza Martha Eugenia Magaña López, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, la diputada Padierna adelantó que podrían estar incurriendo en responsabilidad con su conducta.

“Pretenden inmovilizar al Poder Legislativo incurriendo en violación grave a la Constitución y a varias leyes porque están trastornando el funcionamiento normal de un Poder de la Unión. Esto es una coalición de servidores públicos esta jueza con la ministra se están coaligando para causar un daño y un perjuicio al interés general”, acusó.

La diputada de Morena insistió en que hay 54 mil trabajadores y a ninguno de ellos aplica por lo que “les diría que no se preocupen” porque no serán afectados, ya que la reforma solo tocará a 1, 600 jueces, magistrados y ministros.

En tanto, los líderes parlamentarios de Acción Nacional, Noemí Luna y el diputado panista Federico Döring, así como el coordinador del Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Moreira, e Ivonne Pacheco, pidieron dar respuesta y escuchar a los trabajadores judiciales para no escalar el problema y permitir la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum.

Luna lamentó que todo haya sido ocasionado por no haber acatado la orden judicial que mandató a la Cámara a suspender el proceso legislativo, “este nuevo capítulo de la legislatura con el pie izquierdo no es tan legitimados en el poder y si están poniendo gravemente en riesgo a la República”.

Para Döring Casar, si los trabajadores están haciendo eso “es por la desesperación de una mayoría salinista, que ni los ve ni los oye, yo les entiendo, le respaldo y les apoyo, lo que me preocupa muchísimo es escuchar voces que dicen que podrían permanecer ahí incluso para tratar de obstaculizar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el primero de octubre, lo cual es a todas luces algo que debemos de evitar”.

Por eso pidió que se abra el diálogo “que todos retomemos el diálogo y a que no caigamos en la trampa de un capricho, de un berrinche propio de un megalómano que tiene al país al borde de la crisis constitucional. México no merece que su primer presidenta electa en 200 años de la vida de la República no lo haga con todo decoro, protocolo y con toda la ceremonia que merece este evento”.

Mientras , el líder priista Moreira apuntó que las movilizaciones tienen razón de ser pero hay solución.

“Ellos pueden estar tomando las afueras de las Cámaras de Diputados y Senadores, pero nadie se alarme la solución es fácil: que el gobierno los atienda, que Morena frene esta masacre a la democracia, que reflexione (…) que procure reunirse con buenos juristas para que podamos tener un buen sistema de justicia, no lo que hoy se pretende”.