¿En qué es diferente el 'segundo piso' de Sheinbaum de la '4T' de AMLO?

“Hay quien dice muy preocupado: ‘Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador, no pinta su raya’. Pues sí, somos del mismo movimiento. Sí, lo que dijimos es que continuara la cuarta y así decidió el pueblo de México y, claro, lo que presentamos hoy pues no se había presentado antes. Como mujer pues vamos a ver, atender, a defender a las mujeres y a garantizar sus derechos.

"Como científica vamos a impulsar el desarrollo tecnológico, pero vamos a seguir con los programas de bienestar y va a haber más programas de bienestar y vamos a seguir aumentando el salario mínimo y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México”, dijo la mandataria en su segunda mañanera.

¿Cuáles son las primeras diferencias entre Sheinbaum y AMLO?

Durante su primer discurso como presidenta en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum delineó los 100 compromisos de su gobierno y algunos de estos marcan una diferencia con su antecesor, el expresidente López Obrador:

Horario de clases

El compromiso 29 del gobierno de Sheinbaum plantea que el horario de las escuelas primarias se extenderá de forma gradual para enseñar educación física y artística.

En el gobierno del expresidente se eliminó el programa de Escuelas de Tiempo Completo, pues se argumentó que “había irregularidades”. El programa surgió en 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación.

Esas escuelas beneficiaban a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes con aprendizaje, deporte y alimentación, muchos de estos menores recibía a través de este programa su única comida abundante al día.

Energías renovables

La presidenta de México impulsará el uso de energías renovables e incluso anunció un programa para que en la zona norte del país se utilicen panales solares que ayuden reducir el pago de luz eléctrica.

En su compromiso 71, planteó que se impulsen las energías renovables para que en 2030 se tenga una participación del 45%. En el 72, también habló de los paneles solares.

“En algunas ciudades del norte del país, donde la tarifa de verano es muy alta, pagan mucho los ciudadanos. Vamos a impulsar un programa de paneles fotovoltaicos para que tengan en su vivienda un panel de energía solar, ayuden al medio ambiente y disminuyan su tarifa, su pago de electricidad”, prometió.

Sheinbaum también propuso consolidar el Plan Sonora, un proyecto iniciado en la administración anterior, para ampliar la generación eléctrica solar, la cadena productiva de litio, de cobre, de semi-conductores y electromovilidad.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador fue criticado porque no priorizaba las energías renovables y tener como parte de sus proyectos prioritarios la construcción de la refinería de Dos Bocas, adquirir una en Texas, Estados Unidos y priorizar la extracción de petróleo a través de Pemex.

Agenda de género

Al ser la primera mujer en llegar a la Presidencia, Claudia Sheinbaum ha puesto entre sus prioridades la agenda de género.

En su tercer día de gobierno, Claudia Sheinbaum ya presentó las iniciativas que enviará al Senado de la República para hacer realidad la paridad sustantiva y garantizar una vida libre de violencia.

La presidenta presentó el paquete de iniciativas que envió al Senado de la República para hacer realidad la paridad sustantiva. (Foto: Presidencia de la República.)

Estos son algunos de los propósitos de las iniciativas:

Igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución.

Igualdad salarial entre hombres y mujeres.

La paridad de género obligatoria en toda la administración pública, federal y estatal.

Medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital y para que el agresor salga de casa.

Establecer en la Constitución el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia.

En su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo como prioridad la agenda de género, incluso, mantuvo una relación tensa con los movimientos feministas, que protestaron en diversas ocasiones afuera del Palacio Nacional.

En su gobierno, delitos como el feminicidio tuvieron incrementos e incluso marcaron nuevos récords. Por ejemplo, en 2021 por primera vez ese delito rebasó los 1,000 eventos en un año.

Farmacias del bienestar

Para garantizar medicamentos, Claudia Sheinbaum tiene una estrategia diferente a la de su antecesor. En lugar de proponer un "gran almacén" en el que se concentren los medicamentos y desde ahí se envíen a los hospitales que se requieran, la presidenta anunció la instalación de las Farmacias del Bienestar para acercar los medicamentos a las personas.

"Fortaleceremos el programa de abasto y distribución de medicamentos, este es nuevo. A mediados de 2025 iniciara el programa de ‘Farmacias para el Bienestar’ que estarán ubicadas junto a los Bancos del Bienestar para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores", dijo al anunciar su compromiso número 42.

Durante la pasada administración se contruyeron 3,049 sucursales del Banco del Bienestar, muchas de ellas ubicadas en zonas de difícil acceso, lo que permitiría llegar con farmacias, a las poblaciones que más necesitan de las medicinas.

Durante la administración de López Obrador el tema del desabasto de medicamentos causó mucho conflictos con pacientes. Tan solo en el 2022 se quedaron sin surtir totalmente 15 millones de recetas , de acuerdo con un informe del colectivo Cero Desabasto y para el 2023, aunque esta cantidad disminuyó no se surtieron más de 7.5 millones de vacunas.