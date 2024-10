Cinco de las palabras más utilizadas por Sheinbaum en su discurso en el Zócalo

En Veracruz-Tuxpan-Pánuco. Tampico, Paso del Toro, Tuxtla y Acayucan. Me está viendo aquí el gobernador electo de Chiapas, pero todavía tenemos que ponernos de acuerdo para ver las carreteras de este maravilloso estado del sur-sureste de México. Vamos a apoyar también con obras viales en Colima, en Guanajuato, en Guerrero, en Sinaloa y en Veracruz.

85.- México tiene todo para consolidarse como una potencia portuaria y de cabotaje con inversión pública y privada además de consolidar Salina Cruz se ampliarán los puertos de Punta Colonet, Puerto Libertad y Guaymas, Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Lázaro Cárdenas Michoacán, Puerto Chiapas, Progreso, Yucatán, Selva Playa, Campeche, Tuxpan Veracruz, Altamira y Puerto del Norte Matamoros, Tamaulipas.

86.- Vamos a fortalecer Mexicana de Aviación la línea del pueblo de México. Entre 2025 y 2027 van a estar llegando diversos aviones y aeronaves para fortalecer la línea del pueblo.

87.- Ampliaremos los aeropuertos de Tamuín en San Luis Potosí, Tepic Lázaro Cárdenas, Puerto Escondido y la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México.

88.- En México, el internet es un derecho se avanzó mucho con el presidente López Obrador ya viene la reforma constitucional en esta materia y vamos a seguir ampliando el acceso a Internet para todas y para todos.

89.- Bienvenida a la inversión privada y la relocalización de las empresas con innovación, buenos salarios, protección al medio ambiente, y con contenido nacional. Este mes vamos a formar con diversas cámaras empresarios y empresarias el Consejo Nacional para el Desarrollo Regional y la Relocalización, el objetivo es crear nuevos polos de bienestar y 100 nuevos parques industriales en todo el país.

90.- Vamos a consolidar el Plan Sonora ampliando la generación eléctrica solar, la cadena productiva de litio, de cobre, de semiconductores y electro movilidad.

91.- Vamos a impulsar un programa recordando al general, Lázaro Cárdenas que fue responsable del Plan del Río Balsas, vamos a impulsar un programa, Balsas Pacífico Sur para los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México para que las comunidades más pobres tengan desarrollo con bienestar. Ay, estoy viendo a Clara vamos a hacer también los cablebuses de la ciudad no se me ha olvidado.

República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales

92.- Vamos a limpiar y a sanear los tres ríos más contaminados del país: el río Lerma, Santiago; el río Tula, y el río Atoyac.

93.- Atenderemos integralmente con los estados la contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y de la Ciudad de México.

94.- Construiremos en Tula, Hidalgo, ahí donde iba a ser el terreno de la refinería, que nunca se hizo se acuerda bueno ahí, que ya es el ese terreno, vamos a hacer un proyecto que le llamamos de economía circular, es decir, ahí va a haber plantas de tratamiento de agua para sanear el Río Tula, plantas de reciclamiento de basura, de generación eléctrica con fuente renovables que nos permitirá sanear este municipio de los más contaminados del país, va a ser el primero porque el objetivo es seguir en otros lugares de México.

95.- Construiremos al menos 10 plantas recicladoras de basura, vamos a iniciar por Oaxaca.

96.- Seguiremos reforestando y rescatando bosques selvas garantizando el cuidado del medio ambiente, nuestra biodiversidad y recursos naturales.

República con derecho al agua

97.- El acceso al agua será una prioridad de nuestro gobierno por lo que arrancaremos este mismo mes un programa para ordenar las concesiones y la transmisión de derechos de agua. El agua es de la nación.

98.- Vamos a tecnificar más de 200,000 hectáreas de riego empezando con 13 distritos prioritarios: Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

99.- Los principales proyectos estratégicos para garantizar el reciclamiento y el acceso humano al agua, ya iremos a los estados a anunciarlos serán en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Colima, Guerrero, Durango, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y un programa especial que ya lo estamos desarrollando desde hace meses para la Zona Metropolitana del Valle de México, vamos a garantizar el acceso al agua en el Valle de México y en Hidalgo. Termino con esto.

República segura y con justicia

100.- Garantizáremos la disminución de los delitos de alto impacto, no regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia.

Estamos consolidando la estrategia que consiste en cuatro ejes: atención a las causas; fortalecimiento de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación, y coordinación. Atención a las causas significa garantizar el derecho a la educación, vivienda, trabajo digno de las y los jóvenes de nuestro país y haremos el Programa Jóvenes Uniendo a la Nación para sacar a los jóvenes, a seguir sacando a los jóvenes de la delincuencia.

La Guardia Nacional se consolidará, ya se aprobó en la Constitución como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para los que critican que esto es militarización, falso en nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos, lo que hay ahora con la cuarta transformación es más democracia, más libertades y un verdadero Estado de derecho que vamos a construir con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial.

Además, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y es mujer y nunca vamos a dar una orden para reprimir al pueblo de México.

Haremos un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública y aumentaremos la coordinación con los estados, con los municipios, con el Ministerio Público. La próxima semana estaremos anunciando la estrategia nacional de seguridad. Amigas y amigos, el día de mañana vamos a estar en Acapulco para apoyar a nuestros hermanos de Guerrero y de Michoacán. Nos vamos a seguir encontrando si así me lo permiten en las plazas públicas, tenemos un buen maestro, voy a seguir recorriendo el país.

Tengo claro que el poder es honestidad y es humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo, tengo claro que el segundo piso de la cuarta transformación lo vamos a hacer todos y todas, por ello me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México.

Me comprometo con ustedes a defender siempre a México, me comprometo a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad y a condenar cualquier forma de discriminación, estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar.

Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar, y a nunca traicionar al pueblo de México, me comprometo a seguir haciendo historia, ¡qué viva la cuarta transformación!, ¡qué viva México!, ¡qué viva México, ¡qué viva México!

