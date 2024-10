Así fue el primer discurso de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia en comparecencia frente al juicio de desafuero cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado dijo; ustedes me van a juzgar pero no olviden que todavía falta que a ustedes ya mí nos juzgue la historia.

Hoy, lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado Andrés Manuel López Obrador uno de los grandes, el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo, y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México.

El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México.

Usted nos ha pedido en varias ocasiones, no develar bustos, ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias. Tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida. Los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México.

Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista, a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales, que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia que ayer se haya publicado en el Diario }oficial de la Federación la reforma de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México.

Un último libro, lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted, hasta siempre hermano, amigo, compañero Andrés Manuel López Obrador

El dos de junio, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres.

Hoy, primero de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la República de México y también hoy, después de 200 años de la República, y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación.