¿Quiénes forman parte de la familia de Claudia Sheinbaum?

En su lugar López Obrador optó por vivir en Palacio Nacional, frente al Zócalo capitalino, en un departamento de 300 metros donde residió junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto.

Lee: Biografía de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum confirmó que también vivirá en Palacio Nacional, siguiendo los pasos de su predecesor.

“Trabajas en Palacio y eso te permite disponer del reparto del tiempo y después creo que el presidente puso la idea de vivir en Palacio Nacional. No regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, y no me iría a vivir al Castillo de Chapultepec”, dijo a medios de comunicación al pasado 9 de septiembre.

La familia de Claudia Sheinbaum

¿Quiénes son los papás de Sheinbaum?

Su padre es Carlos Sheinbaum Yoselevitz, fue un ingeniero químico formado en la UNAM y empresario dedicado a la producción de químicos para el encurtido de pieles. Murió en 2013, a los 80 años.

Su madre es Annie Pardo Cemo, bióloga y académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM; forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencias en 2023.

Sus hijos

La presidenta tiene dos hijos a partir de su relación con Carlos Imaz Gispert, de quien se separó legalmente en 2016.

No te pierdas: Toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Se trata de Mariana Imaz Sheinbaum, se ha dedicado principalmente a la vida académica: es licenciada en Filosofía por la UNAM, tiene una maestría por la Universidad de Barcelona y un doctorado por la Universidad de California.

Rodrigo Imaz Alarcón es hijo de Carlos Ímaz y su exesposa, Sandra Alarcón González; no obstante, Sheinbaum lo cuidó desde que este era un niño muy pequeño y siempre lo ha nombrado como su hijo. Es cineasta, estudió Artes Visuales en la UNAM y en mayo de 2023 le dio junto a su pareja su primer nieto a la futura mandataria, un pequeño llamado Pablo.