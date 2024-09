“No voy a tener comunicación con Sheinbaum”, dice AMLO sobre su retiro

En su última mañanera habrá informe

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su última mañanera, ofrecerá un breve informe como cierre de su gestión.

El lunes, en Palacio Nacional también rifará su reloj personal y ofrecerá una convivencia con los representantes de los medios de comunicación.

Ese mismo día, también develará su retrato oficial como presidente de la República, el cual tendrá como fondo el Zócalo de la Ciudad de México, además de que sostendrá una comida con presidentes, de quienes no quiso confirmar aún su nombre.

“El lunes nada más el informe, música y el desayuno y terminando el desayuno les invito para ir a develar el retrato. Ah!... y la rifa... ya me había encariñado... Tengo una comida con algunos presidentes y ya de ahí me retiro porque a las 12:00 de la noche ya se entrega formalmente el gobierno”, agregó.

El presidente pidió a sus simpatizantes no esperarlo en Palenque, porque aún se tomará algunos días para vivir en la Ciudad de México para “aclimatarse”.

“Me enteré de que me van a esperar en Palenque, pero no voy a llegar a Palenque, no me voy a ir a Palenque, me voy a a climatizar unos días aquí, entonces ya de aquí me voy, para que no estén esperando”, comentó.