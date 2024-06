“Eres lo mejor que le ha pasado al país”, dice AMLO a Sheinbaum

Se me llenaron los ojos de lágrimas, confiesa Sheinbaum

En sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió la nota que el presidente Andrés Manuel López Obrador y confesó que cuando la recibió se le llenaron los ojos de lágrimas.

"Les confieso que cuando el presidente @lopezobrador_ me envió este mensaje el miércoles por la noche, se me llenaron los ojos de lágrimas por el reconocimiento que recibí por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran presidente. En mi vida he coreado múltiples veces “es un honor estar con Obrador”, escribió en sus redes sociales.

Sheinbaum compartió en sus redes sociales el mensaje que le envió hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Tomada de Twitter.)

La virtual ganadora de la Presidencia reiteró su compromiso de no fallar a los mexicanos.