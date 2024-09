La mañanera: de herramienta de comunicación a estrategia política presidencial

Quejas ante el INE

Por presuntas violaciones a la ley electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió decenas de quejas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral presidencial, varias de ellas, por sus declaraciones en sus conferencias “mañaneras”, por lo que se ordenó su retiro.

Al respecto, Andrea Samaniego recuerda que el presidente López Obrador usó “la mañanera” como una herramienta estratégica.

“Mientras que los partidos políticos solo tienen los tiempos del Estado, el presidente puede dedicarle tres horas a la mañanera a hablar de lo que sea. Y normalmente era de los casos de corrupción del pasado o señalar a algunos políticos. Entonces sí, también es un ejercicio de campaña, pero no está regulada”, agrega.

Desde su conferencia de prensa, el presidente también criticó a sus adversarios políticos a los que una y otra vez los ha acusado de "corrupción" y de "haber saqueado al país".

En su mañanera del 9 de febrero citó a Benito Juárez y aseguró que los que ninguneaban al pueblo, no podían volver a gobernarlo.

"Es muy profunda esa frase, es que ¿cómo los que saquearon, los que robaron, los clasistas, racistas, que no le tienen ningún aprecio al pueblo, que al contrario desprecian al pueblo, ningunean al pueblo, van a gobernar este país? Este gran país, con un pueblo excepcional", dijo.

El INE ordenó retirar esa y otras conferencias (6, 7, 8 de febrero) pues consideró que "podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral en curso, al ser de índole electoral".

El reto para Sheinbaum

A sugerencia de Morena y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum confirmó que también realizará sus “mañaneras”.

Aún se desconoce el formato, duración y lugar donde la primera mujer en ocupar la Presidencia podrá escuchar las preguntas de medios de comunicación.

“Esperamos que por su talante científico, la conferencia sea efectivamente informativa y que provea datos reales del quehacer gubernamental... y Hacemos un llamado a que se atempere este clima de animadversión. Ayudaría muchísimo un cambio radical del discurso por parte de la presidenta contra la prensa, contra cualquier crítico del gobierno”, agrega Leopoldo Maldonado.

Y es que disfrazado de "sus otros datos", al presidente López Obrador se le contabilizaron miles de afirmaciones no verdaderas: en promedio 86 por conferencia, de acuerdo con Estrada.

En cuanto al contenido, los expertos ven un reto para Sheinbaum: adaptarse a un espacio confeccionado para López Obrador.

“Claudia Sheinbaum no es López Obrador, no es una líder carismática, no es una candidata de masas que pueda sostener una mañanera de dos o tres horas diarias”, señala Samaniego.